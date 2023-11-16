الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" ببني سويف

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام (3 عاطلين من بينهم عميل "سيئ النية"، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (11) واقعة، وأرشدوا عن المسروقات وهي (11 دراجة نارية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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اللواء محمود أبو عمرة قطاع الأمن العام مديرية أمن بني سويف مركز شرطة ببا موقع فيتو

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