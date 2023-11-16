تعليق مفاجئ من إيران على استهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان اليوم الخميس، إن الجماعات التي تهاجم مصالح الولايات المتحدة بالعراق وسوريا اتخذت قراراتها بنفسها.

اتساع نطاق الحرب في غزة

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي" بسبب "العدوان" الإسرائيلي المتزايد، وفق ما نقلته قناة "برس تي.في".

قصف مستشفيات قطاع غزة

في هذه الأثناء، تعرضت المناطق المحيطة بعدد من المستشفيات في شمال القطاع للقصف، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، بما في ذلك مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة وحيث لجأ 60 ألف شخص، ومستشفى الرنتيسي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

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وأبلغت حماس عن وقوع إصابات من دون أن تتحدث عن سقوط قتلى.

وبحسب الأمم المتحدة، فر 1.5 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2,4 مليون نسمة في قطاع غزة، بسبب الحرب، فيما يتكدس مئات آلاف اللاجئين في وضع يائس في الجنوب حيث يتراجع مخزون المواد الغذائية بصورة خطيرة، وفق المنظمة الأممية.

وتواصل إسرائيل هجماتها وعملياتها البرية بقطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجومًا مباغتًا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.