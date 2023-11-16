طريقة عمل البطاطا باللبن، تحلية مسائية لذيذة وموفرة

طريقة عمل البطاطا باللبن، من الوصفات التي يمكن لست البيت أن تعدها لأفراد الأسرة كتحلية مسائية مميزة، لذيذة وسريعة التحضير، كما أنها موفرة وغير مكلفة، إلى جانب أنها أكلة قيمتها الغذائية عالية، ومفيدة للصحة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البطاطا باللبن، في خطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة ومبهرة.

مكونات البطاطا باللبن

5 حبات بطاطا كبيرة

كوب حليب

1/4 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

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طريقة عمل البطاطا باللبن

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت).

قشر البطاطا وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ضعي البطاطا في قدر كبير وغطيها بالماء.

أضيفي 1/4 كوب سكر واتركيها تغلي على نار متوسطة الحرارة لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى تنضج البطاطا.

صفي البطاطا من الماء واتركيها تبرد قليلًا.

في وعاء كبير، اهرسي البطاطا جيدًا.

أضيفي الزبدة والسكر والفانيليا وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الحليب وقلبي حتى تمتزج المكونات.

صبي البطاطا في صينية خبز مدهونة بالزبدة.

اخبزي البطاطا في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

قدمي البطاطا باللبن ساخنة.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة.

يمكنك إضافة نكهات أخرى إلى البطاطا باللبن، مثل القرفة أو الكاكاو أو الفانيليا.

يمكنك تقديم البطاطا باللبن مع الكريمة المخفوقة أو آيس كريم الفانيليا.

فوائد البطاطا للصحة

فوائد البطاطا للصحة عديدة، لما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن، تستعرضها الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية.

بطاطا باللبن

الفيتامينات:

البطاطا غنية بفيتامينات A وC وB6. فيتامين A مهم لصحة العين والجهاز المناعي، وفيتامين C مهم لصحة الجلد والعظام، وفيتامين B6 مهم لوظائف الدماغ والجهاز العصبي.

المعادن:

البطاطا غنية بالمعادن المهمة، مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم. البوتاسيوم مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، والحديد مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء، والمغنيسيوم مهم لصحة العظام والعضلات.

الألياف:

البطاطا مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي تساعد على الهضم والشعور بالشبع.

وأشارت الدكتورة هدى، أن فوائد البطاطا للصحة مختلفة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

البطاطا غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب والأوعية الدموية. يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

تقوية المناعة:

البطاطا غنية بفيتامين A، وهو فيتامين مهم لصحة الجهاز المناعي. يساعد فيتامين A على حماية الجسم من العدوى.

تحسين صحة العظام:

البطاطا غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام. يساعد المغنيسيوم على امتصاص الكالسيوم، وهو معدن مهم لبناء عظام قوية.

تحسين صحة الجلد:

البطاطا غنية بفيتامين A وC، وهما فيتامينان مهمان لصحة الجلد. يساعد فيتامين A على إنتاج خلايا الجلد الجديدة، ويساعد فيتامين C على إصلاح تلف الجلد.

تعزيز الشعور بالشبع:

البطاطا مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي تساعد على الهضم والشعور بالشبع. يمكن أن تساعد الألياف في التحكم في الشهية وتقليل تناول السعرات الحرارية.