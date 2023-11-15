الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

طريقة عمل العيش السوري، يقدم بجانب الشاورما

العيش السوري، فيتو
العيش السوري، فيتو

طريقة عمل العيش السوري، العيش السوري من أنواع الخبز الشامية التى تقدم عادة فى عمل ساندويتشات الشاورما وله عشاق كثيرون.

وطريقة عمل العيش السوري، سهلة وبسيطة وبدلا من شرائه جاهزا، تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل بمكونات بسيطة وعدغير مكلفة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل العيش السوري.

مكونات عمل العيش السوري:-

كيلو دقيق

ماء للعجن

رشة ملح

طريقة عمل العيش السوري:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والملح.
  • ثم نضيف الماء تدريجيا مع العجن حتى تتكون عجينة لدينا.
  • ثم نستمر بالعجز لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجين غير ملتصق ومناسب القوام.
  • نترك العجين يستريح لمدة نصف ساعة.
  • ثم نقطع العجين كرات صغيرة ونفرد هذه الكرات على سطح مرشوش بالدقيق.
  • نرقق هذه الكرات بالنشابة حتى نحصل على دوائر ذات سمك بسيط.
  • ونكرر الخطوات حتى تنتهى الكمية.
  • لتسوية العيش السوري هناك أكثر من طريقة، حيث يمكن وضعه على مقلاة غير لاصقة ونرفعه على النار الهادئة مع التقليب حتى ينضج.
  • ويمكن إحضار صينية وقلبها على عين البوتاجاز وتهدئة النار، ووضع العجين على ظهر الصينية مع تقليلها حتى تمام النضج.
  • ثم يستخدم العيش السوري بعدها فى عمل ساندويتشات الشاورما بأنواعها.
طريقة عمل العيش السوري، فيتو 

ولعمل الشاورما

مكونات عمل الشاورما:-

نصف كيلو لحم بفتيك مقطع شرائح

كوب لية ضانى مبشورة

التتبيلة

ربع كيلو بصل مفروم

نصف كوب خل

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كوب زبادي

ملح

فلفل اسود

رشة قرفة

بهارات شاورما

بهارات لحم

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مطحون

رشة كبيبة صيني

رشة بابريكا

رشة ثوم بودر

رشة بصل بودر رشة كسبرة جافة

رشة كمون

للتقديم

طماطم مقطعة شرائح رفيعة

فلفل اخضر رومي مقطع شرائح رفيعة

سلطة طحينة

بقدونس مفروم

طريقة عمل الشاورما:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب معا جيدا.
  • ثم نحضر اللحم ونضعها فى التتبيلة ونغطيها ونتركها بالثلاجة ليلة كاملة.
  • وعند التقديم، نحضر مقلاة غير لاصقة، ونضع بها اللية الضانى ونرفعها على النار الهادئة.
  • ثم نضيف القليل من الزيت ونقلب حتى تتحمر اللية وتذوب.
  • ثم نضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونه، ثم نهدئ النار ونترك اللحم حتى تمام النضج مع مراعاة تزويد الماء كلما نقصت.
  • وبعد تمام نضج اللحم نضيف لها الخضروات المقطعة ونزيد الملح ونقلب.
  • وعندما تذبل الخضروات نضيف البقدونس المفروم وسلطة الطحينة ونقلب مرة أخيرة ونرفع الشاورما من على النار وتقدم ساخنة فى الكايزر.
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