9 قتلى وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف محطة للوقود تؤوي نازحين وسط غزة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على محطة للوقود تؤوي نازحين وسط غزة.

قصف محطة وقود في غزة

وقال المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة "إكس"، إن فرق الإسعاف تواصل البحث عن مفقودين.

#شاهد | مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بعد قصف محطة وقود لجأ إليها النازحون في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. pic.twitter.com/1i8CY0r9OO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 16, 2023

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية شنت سلسلة هجمات على مخيم النصيرات وسط القطاع والمناطق الشمالية لمدينة غزة.

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كما ذكرت أن قصف منزلين بالنصيرات أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وتابعت أن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية كثيفة في بيت لاهيا ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية. وأشارت الوكالة إلى أن المدفعية قصفت أحياء متفرقة من مدينة غزة خاصة حي الرمال.

قرار مجلس الأمن بشأن غزة

واعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، قرارا يدعو لهدن إنسانية "عاجلة وممددة"، في أول قرار من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل 40 يوما، في الوقت الذي اقتحمت فيه إسرائيل مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد ساعات فقط من الانسحاب منه وسط موجة تنديد واسعة النطاق.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به مالطا، على تأييد 12 دولة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ولم تعترض عليه أي دولة، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.