الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

9 قتلى وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف محطة للوقود تؤوي نازحين وسط غزة (فيديو)

استشهاد فلسطينيين؛
استشهاد فلسطينيين؛ فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة  وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على محطة للوقود تؤوي نازحين وسط غزة. 

قصف محطة وقود في غزة

وقال المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة "إكس"، إن فرق الإسعاف تواصل البحث عن مفقودين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية شنت سلسلة هجمات على مخيم النصيرات وسط القطاع والمناطق الشمالية لمدينة غزة

Advertisements

كما ذكرت أن قصف منزلين بالنصيرات أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وتابعت أن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية كثيفة في بيت لاهيا ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية. وأشارت الوكالة إلى أن المدفعية قصفت أحياء متفرقة من مدينة غزة خاصة حي الرمال.

قرار مجلس الأمن بشأن غزة

واعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، قرارا يدعو لهدن إنسانية "عاجلة وممددة"، في أول قرار من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل 40 يوما، في الوقت الذي اقتحمت فيه إسرائيل مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد ساعات فقط من الانسحاب منه وسط موجة تنديد واسعة النطاق.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به مالطا، على تأييد 12 دولة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ولم تعترض عليه أي دولة، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وسائل اعلام فلسطينية محطة للوقود نازحين غزة مخيم النصيرات

الأكثر قراءة

أسعار الحديد اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، أبرزها مصر وجيبوتي

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

اليوم، الداخلية تجرى مراسم قرعة الحج فى قنا وسوهاج وشمال سيناء

اليوم، معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها غيابيا 3 سنوات

مارى كويني، رحلة جميلة لبنان من أدوار الكومبارس إلى رائدة الفن في مصر

المصري: اتخذنا قرار التخلص من مروان حمدي بعد تصرفه المشين بساعة واحدة ولهذا السبب لم نقبل اعتذاره

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-11-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

أكرموه أمام الكاميرات وغدروا به خلفها، فضيحة جديدة لجيش الاحتلال ضحيتها مسن فلسطيني (فيديو وصور)

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الخميس 16-11-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية