الخميس 16 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض وأسباب فقدان السمع في البالغين والأطفال

فقدان السمع، فيتو
فقدان السمع، فيتو

 يمكن أن يؤثر فقدان السمع على الجميع بدءً من الأطفال وحتى الأشخاص في الستينيات والسبعينيات من عمرهم، وقد تسبب أشياء كثيرة فقدان السمع، ولكن التعرض للضوضاء العالية هو السبب الأكثر شيوعًا لإصابة الأشخاص بهذه الحالة.  

ولا يمكن عكس فقدان السمع، لكن الجراحة لعلاج بعض المشكلات يمكن أن تحسن السمع، ويمكن لأجهزة مثل أدوات السمع أن تقلل من فقدان السمع.

فقدان السمع، فيتو

أنواع فقدان السمع

توجد ثلاثة أنواع من فقدان السمع:

 فقدان السمع التوصيلي: في فقدان السمع هذا، هناك شيء يمنع الصوت من المرور عبر أذنك الخارجية (قناة الأذن) أو أذنك الوسطى، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

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 فقدان السمع الحسي العصبي: يحدث فقدان السمع هذا عندما يؤدي شيء ما إلى إتلاف أذنك الداخلية بمرور الوقت، وفي حالات نادرة، يحدث فقدان السمع الحسي العصبي بسرعة كبير.هذا هو فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ (SSHL)، أو الصمم المفاجئ، وقد يحدث SSHL مرة واحدة أو على مدى بضعة أيام.

مختلط: يحدث هذا عندما تكون لديك مشاكل في أذنك الوسطى أو الخارجية (فقدان السمع التوصيلي) وفي أذنك الداخلية (فقدان السمع الحسي العصبي).

ما هي أعراض فقدان السمع؟

يفقد معظم الناس سمعهم تدريجيًا، وقد لا يلاحظون حتى حدوث ذلك وبشكل عام، قد تصاب بفقدان السمع إذا:

وغالبًا ما تطلب من الناس تكرار ما يقولونه.

لديك مشكلة في متابعة المحادثة، خاصة عندما تتحدث عبر الهاتف أو في بيئة صاخبة مثل المطعم.

تعتقد أن الناس يتمتمون.

لا يمكنك سماع أصوات معينة عالية النبرة، مثل غناء الطيور.

تحتاج إلى رفع مستوى الصوت على التلفزيون أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي.

كنت تعاني من طنين الأذن (طنين في أذنيك).

أذنك تؤلمك (ألم الأذن).

تشعر كما لو كان هناك ضغط أو سائل داخل أذنك.

كنت تعاني من مشاكل في التوازن أو الدوخة.

ما هي أعراض فقدان السمع عند الرضع والأطفال؟

قد يبدو أن الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع يسمعون بعض الأصوات دون غيرها، انهم قد:

عدم الانزعاج من الأصوات العالية.

عدم اللجوء إلى مصدر الصوت بعد عمر 6 أشهر.

لا تقل كلمات مفردة مثل "ماما" أو "بابا" عند عمر سنة واحدة.

لا تتفاعل عندما تقول اسمهم.

الأطفال الأكبر سنًا الذين يعانون من فقدان السمع قد:

يكون أبطأ في تعلم الكلام من الأطفال الآخرين في نفس عمره.

لديك خطاب غير واضح.

عدم اتباع التوجيهات.

ارفع مستوى الصوت على التلفاز أو الأجهزة اللوحية.

أسباب فقدان السمع

 توجد أشياء كثيرة يمكن أن تسبب فقدان السمع فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤثر التعرض القصير المدى أو المفاجئ لضوضاء عالية جدًا — مثل حضور حفل موسيقي صاخب — على السمع.

وتشمل أسباب فقدان السمع التوصيلي ما يلي:

شمع الأذن المتراكم في أذنك.

السوائل في الأذن الوسطى بسبب نزلات البرد أو الحساسية.

عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى).

فقدان السمع، فيتو

أذن السباحين (التهاب الأذن الخارجية).

مشاكل في قناة استاكيوس التي تحبس السوائل في أذنك الوسطى.

تمزق طبلة الأذن.

أورام الأذن.

شيء عالق في الأذن على سبيل المثال، قد يقرر طفلك، الذي يواجه طبقًا جانبيًا من البازلاء، أن يضع واحدًا في أذنه.

الحالات الخلقية (الحالات الموجودة عند الولادة) والتي تؤثر على كيفية تكوين الأذن الوسطى أو الخارجية للأطفال.

وتشمل أسباب فقدان السمع الحسي العصبي ما يلي:

الشيخوخة.

أمراض مثل مرض الشريان التاجي (أمراض القلب) أو ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) أو السكتات الدماغية أو مرض السكري.

السمية الأذنية.

بعض الحالات الوراثية.

التعرض للضرب في الرأس.

الضوضاء التي يسببها فقدان السمع، التعرض لفترة طويلة للضوضاء العالية، مثل العمل في بيئة صاخبة جدًا مثل المصانع ومواقع البناء.

الالتهابات الخلقية مثل الفيروس المضخم للخلايا (CMV).

فقدان السمع المختلط 

 وهناك مزيج من فقدان السمع التوصيلي والحسي العصبي، وهذا يعني أنه يؤثر على أذنك الخارجية والوسطى وكذلك أذنك الداخلية وعلى سبيل المثال، إذا كنت تتناول أدوية تؤثر على أذنك الداخلية وتسببت في تمزق طبلة الأذن في أذنك الوسطى عن طريق الخطأ، فهذا يعني أنك تعاني من فقدان السمع المختلط.

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