الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

فحص 23 ألف طفل داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

جانب من فحص الأطفال
جانب من فحص الأطفال حديثي الولادة، ڤيتو

أشادت وزارة الصحة بنسب فحص وتسجيل حديثي الولادة داخل منشآت هيئة الرعاية بالأقصر ضمن المبادرة الرئاسية لضعف أو فقدان السمع.

حيث أشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إلى فحص أكثر من 23000  ألف طفل داخل منشآتها بالأقصر ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف أو فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي أشادت فيها وزارة الصحة والسكان للمرة الثالثة، بنسب الفحص والتسجيل للمولودين حديثًا داخل منشآت هيئة الرعاية بالأقصر.

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في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة إقبالا كبيرًا من الأهالي لسرعة فحص أطفالهم المولودين حديثا داخل وحدات ومراكز طب الأسرة  من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف أو فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، خاصة بعد جدية إحالة العديد من حالات الأطفال المكتشفة لإعادة الفحص والتوجه للعلاج بأقسام الأنف والأذن أو قسم السمعيات بالمحافظة.

كما جاء الإقبال أيضًا تزامنًا  مع نجاح زراعة 25 حالة  قوقعة لأول مرة بمحافظة الأقصر تحت مظلة التأمين الشامل داخل مستشفى الكرنك الدولي أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر خلال العام الحالي كان معظمهم من الأطفال المولودين بضعف أو فقدان للسمع.

 

كما تعمل الفرق المدربة من أعضاء هيئة التمريض على فحص الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول لهم عن طريق استخدام جهاز الانبعاث الصوتي وإعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع آخر في حال أظهر الجهاز مشاكل او ضعف في السمع لدى المولود.

وبناء عليها يتم تحويل الطفل من قبل وحدات ومراكز الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أقسام الأنف والأذن أو وحدة السمعيات التابعة للهيئة بالمحافظة لاستكمال الكشف والفحوصات المتقدمة بأحدث الأجهزة 
لتحديد العلاج اللازم أو  في حالة الحاجة إلى المتابعة الدورية للمولود استعدادا لتركيب سماعه أذن له بعد أول ستة أشهر وإدراجه ضمن قوائم زراعة القوقعة إذا لزم الأمر بعد بلوغه السن المناسب.

علما بأنه ضعف السمع الغير مكتشف قد يكون سببه التهابات شديدة تحتاج إلى علاج، ومن الممكن أن يكون سببه عامل وراثي أو جيني يحتاج إلى اكتشاف مبكر جدا للتعامل معه منذ الشهور الأولى مما يضمن سلامة التواصل وتجنب التلعثم  والتأخر الدراسي فيما بعد للأطفال.

 
لذلك تنصح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر جميع الأهالي بسرعة التوجه إلى الوحدات والمراكز الصحية التي تقدم الكشف المبكر لحديثي الولادة والأقرب إلى محل سكنهم.

تعمل المبادرة الرئاسية من خلال 35 وحدة ومركز على مستوى المحافظة تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب عدد من المنشآت الصحية التابعة للوزارة أيضا.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف إكتشاف وعلاج ضعف أو فقدان السمع للأطفال حديثي الولاده والتي تم إطلاقها والتدريب عليها تحت إشراف وزارة الصحة والسكان لمقدمي الخدمات التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بعد بدء المنظومة بالأقصر. 

 

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الأقصر الرعاية الصحية فيتو محافظة الأقصر هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

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