مروان حمدي يتخلف عن معسكر المصري في بورسعيد

تخلف مروان حمدي، لاعب النادي المصري البورسعيدي، عن السفر مع الفريق للمعسكر الذي يقام بمدينة بورسعيد والذي ينطلق غدا الثلاثاء.

ويخضع مروان حمدي لعقوبة الإيقاف من إدارة النادي ويتدرب بالقاهرة فقط بعد واقعة البصق على جماهير المصري بمباراة بيراميدز بالدوري.

المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، مع إيقافه لحين التحقيق معه، فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.

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وجاء ذلك بسبب السلوك غير المقبول بالبصق علي جماهير المصري باستاد الجيش خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

عقوبة مروان حمدي

وحرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري على الذهاب لمدرجات استاد برج العرب والاعتذار لجماهير النادي البورسعيدي، بعد واقعة بصق لاعب الفريق عليهم خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

وسيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي المصري باستاد برج العرب أثناء مباراة بيراميدز بالدوري والتي انتهت 3 /2 لصالح بيراميدز.

جاء ذلك بعدما قام مروان حمدي لاعب الفريق البورسعيدي بالبصق على الجماهير، نتيجة هتافاتهم ضده.

واختتم فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم الإثنين معسكره المغلق في القاهرة ضمن استعداداته خلال فترة التوقف الحالية للدوري المصري.

وسافر الفريق البورسعيدي إلى بورسعيد للدخول في معسكر مغلق آخر يبدأ تدريباته مساء غد الثلاثاء.



إلغاء معسكر المصري بالغردقة

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

واستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من الجمعة، علي ان يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من غدا الثلاثاء، وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

ويعقد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

المصري يختتم معسكره بالقاهرة

المصري يختتم معسكره بالقاهرة

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

هزيمة البنك الأهلي

ويأتي المؤتمر لتهدئة حالة الغضب التي انتابت الشارع البورسعيدي، بسبب تدهور نتائج ومستوى الفريق وآخرها الهزيمة برباعية على يد البنك الأهلي.

وبدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريبات الجري فى صالة الجيم تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل،وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.



وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

واختير أحمد عيد لاعب المصري ضمن القائمة المختارة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للانضمام لمعسكر نوفمبر استعدادًا لأوليمبياد باريس.



أحمد وهبة ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب

وأعلن الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا " المرحلة العمرية 2005" عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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