موقف علي ماهر من عرض مروان حمدي للبيع وهذه رسالته لجماهير المصري

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن مروان حمدي لاعب الفريق مستبعد وتم خصم مليون جنيه من مستحقاته وعرضه للبيع.

وتابع علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس ببورسعيد أن ما فعله مروان حمدي لا يقبل نهائيًّا وهناك أمور يجب أن يحترمها الجميع.



وتابع: "محتاج وقت لتحقيق أمل الجمهور وأنا حاسس بنبض الشارع البورسعيدي وأنه محتاج تحقيق بطولة في أسرع وقت وبصراحة نفسي الجمهور يخلي اللعيبة تبدع في الملعب".

بيع مروان حمدي

أعلنت إدارة النادي المصري بشكل رسمي عرض مروان حمدي لاعب الفريق البورسعيدي للبيع في يناير المقبل.

وأكدت إدارة النادي المصري خلال المؤتمر الصحفي أن احترام جماهير الفريق ركن أساسي من احترام النادي لذلك تم عرض اللاعب للبيع.

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وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال معسكره ببورسعيد مؤتمرًا صحفيًّا للإجابة عن كافة تساؤلات الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

ويأتي المؤتمر لتهدئة حالة الغضب التي انتابت الشارع البورسعيدي، بسبب تدهور نتائج ومستوى الفريق وآخرها الهزيمة برباعية على يد البنك الأهلي.

وسافر الفريق البورسعيدي إلى بورسعيد مساء الإثنين للدخول في معسكر مغلق آخر بدا تدريباته الثلاثاء.

ويخضع مروان حمدي لعقوبة الإيقاف من إدارة النادي ويتدرب بالقاهرة فقط بعد واقعة البصق على جماهير المصري بمباراة بيراميدز بالدوري.

المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، مع إيقافه لحين التحقيق معه، فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.

وجاء ذلك بسبب السلوك غير المقبول بالبصق علي جماهير المصري بإستاد الجيش خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

عقوبة مروان حمدي

وحرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري على الذهاب لمدرجات استاد برج العرب والاعتذار لجماهير النادي البورسعيدي، بعد واقعة بصق لاعب الفريق عليهم خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

وسيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي المصري بإستاد برج العرب أثناء مباراة بيراميدز بالدوري والتي انتهت 3 /2 لصالح بيراميدز.

جاء ذلك بعدما قام مروان حمدي لاعب الفريق البورسعيدي بالبصق على الجماهير، نتيجة هتافاتهم ضده.

إلغاء معسكر المصري بالغردقة

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة خلال فترة التوقف الحالية.

موعد مباراة المصري وإنبي

ويستعد فريق المصري لاستئناف مبارياته بالدوري الممتاز والتي يستهلها بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إصابة عبد الرحيم دغموم

وبدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريبات الجري في صالة الجيم تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسؤولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق في يناير المقبل، وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة في بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي.



وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في نهائي كأس الرابطة والتي انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

واختير أحمد عيد لاعب المصري ضمن القائمة المختارة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للانضمام لمعسكر نوفمبر استعدادًا لأولمبياد باريس.

أحمد وهبة ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب

وأعلن الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا "المرحلة العمرية 2005" عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.