الحوثيون يهددون أمريكا: نحتفظ بحق الرد على إسقاط طائرة مسيرة تابعة لنا في البحر الأحمر

علقت جماعة الحوثي اليمنية، على إعلان الولايات المتحدة إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للجماعة حاولت الاقتراب من إحدى السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "الجيش اليمني سيحتفظ بحق الرد على تدمير طائرته المسيرة التي أعلنت أمريكا تدميرها".

في سياق متصل، علق عضو المكتب السياسي لـ "الحوثيون" محمد البخيتي عبر "إكس"، بالقول: "نقول للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وباسم كل اليمنيين: لن نسمح لكم بالانفراد بغزة ما دام فينا عرق ينبض بالحياة".

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وبوقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في "البنتاجون"، القول إن المدمرة توماس هاندر أسقطت طائرة مسيرة يمنية أمس في البحر الأحمر، بعد اقترابها منها قرب مضيق باب المندب، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.



يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم قوات الحوثيون العميد يحيى سريع "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدًا أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".



وجاء إعلان "الحوثيون" عزمها قصف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد ساعات من توعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بـ "استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".



وأشار زعيم "الحوثيين" إلى "أن إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".