بعد هجمات الحوثيين على إسرائيل، انقطاع خدمات الإنترنت في اليمن دون تفسير

انقطعت خدمات الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، الدولة التي مزقتها الحرب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بدون تفسير، حسبما أعلنت مؤسسات تراقب خدمات الإنترنت.

وبدأ الانقطاع فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، الثانية عشر صباحا بتوقيت جرينتش وتوقفت خدمات المؤسسة العامة للاتصالات بـ اليمن (يمن نت)، وهي المزود الرئيسي للإنترنت لعشرة ملايين مستخدم، ويسيطر عليها الحوثيون.

انقطاع خدمات الانترنت في اليمن

وأبلغ مرصد "نت بلوكس"، المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم، وشبكة "كلاود فلير" الدولية لخدمات الإنترنت، عن انقطاع الخدمة بـ اليمن، ولم تقدما سببا لهذا الانقطاع.

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وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت "كلاود فلير": "البيانات التي لدينا تظهر تأثير المشكلة على خدمات الاتصالات على المستوى الوطني أيضا".

لم يقر الحوثيون ومسؤولو الاتصالات اليمنيون بانقطاع الخدمة حتى الآن.

نقل الانترنت الي اليمن عبر ميناء الحديدة على طول البحر الأحمر

ينقل الكابل البحري "فالكون" الإنترنت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة على طول البحر الأحمر لصالح شركة "تيليمن".

هناك نقطة هبوط أخرى لكابل "فالكون" في ميناء الغيضة بأقصى شرق اليمن، لكن غالبية سكان اليمن يعيشون غرب البلاد على ساحل البحر الأحمر.

لم ترد شركة "جي سي إكس"، التي تدير كابل فالكون، على مكالمات الأسوشيتدبرس الجمعة لطلب التعليق.

يأتي هذا الانقطاع بعد سلسلة هجمات شنها الحوثيون بطائرات مسيرة استهدفت إسرائيل وسط حملة غارات جوية وهجوم بري يستهدف حركة حماس في قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، كشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تحرك جديد ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين: أسقطنا طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية خلال قيامها بعمليات تجسس.