الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء مجددا من المدخل الجنوبي وسماع دوى إطلاق نار

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي بغزة، فيتو

مستشفى الشفاء، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا مجمع الشفاء الطبي فى شمال غزة من المدخل الجنوبي وسط سماع دوي إطلاق نار.

ورد باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بعثوره داخل مجمع الشفاء الطبي على أسلحة كلاشنكوف ولاب توب به خرائط وخطط عمليات كتائب القسام.

 

مسرحية هزلية للاحتلال الإسرائيلي


وقال “نعيم”: كنا نتوقع هذه المسرحية بشأن مستشفى الشفاء "مسرحية هزلية"، ولا نستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء.

Advertisements


فشل العدو الإسرائيلي
 

وأضاف: الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال سخيفة ولا قيمة لها، والعدو فشل مجددا في إثبات ما يدعيه منذ أسابيع.

 

رواية مفضوحة
 

وتابع: "جيش الاحتلال عرض في الفيديو الذي بثه سلاحا واحدا كلاشنكوف، وقد يكون يتبع لأحد أفراد الشرطة التي تؤمن المستشفى، أو أتى به معه، وهنا السؤال أين هي الأسلحة الكبيرة والمخازن والأنفاق والأسرى الإسرائيليين الذين زعم وجودهم تحت المستشفى".

 

وأوضح: العدو يستهدف الضغط على المستشفيات والكوادر الطبية بهدف تهجير السكان، وهو الذي أخرج 25 من مستشفيات غزة عن الخدمة عبر القصف والحصار.


 

وقال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تواصل العمل في مستشفى الشفاء، زاعمًا العثور على أسلحة ومواد استخباراتية وخرائط ومركز قيادة وإدارة داخل مجمع الشفاء الطبي، تستخدمه حماس في عملياتها.

 

مزاعم جيش الاحتلال بشأن حماس
 


وادعى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم: "استخدام حركة حماس المرضى والنازحين والأطقم الطبية في مستشفى الشفاء كدروع بشرية".

 

تمشيط مستشفى الشفاء


وتابع: قواتنا تواصل التمشيط بمستشفى الشفاء بحثا عن مواد وأسلحة أخرى، والعملية في مجمع الشفاء تتطلب وقتا وقد تأخذ عدة أيام، للكشف عن كيفية استخدام حماس للمستشفيات كمقرات لتنفيذ عملياتها".

 

كلاشنكوف ولاب توب، حماس تفضح رواية إسرائيل حول أسلحة مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال: عمليتنا في مجمع الشفاء الطبي ستأخذ عدة أيام

 

قتلى جيش الاحتلال

وأكد: مقتل 368 جنديا إسرائيليا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، متابعا: نعمل علي مدار الساعة من أجل إعادة المخطوفين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مستشفى الشفاء غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن

مواد متعلقة

كلاشنكوف ولاب توب، حماس تفضح رواية إسرائيل حول أسلحة مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال: عمليتنا في مجمع الشفاء الطبي ستأخذ عدة أيام

جيش الاحتلال ينسحب من مستشفى الشفاء ويطوق المبنى بالدبابات

البيت الأبيض يصدر بيانا مرتبك المعلومات للتهرب من عار اقتحام مستشفى الشفاء

الأكثر قراءة

بعد واقعته المشينة مع الجماهير، المصري يعلن رسميا عرض مروان حمدي للبيع

الخارجية التركية توبخ إسرائيل للرد على تطاول نتنياهو في حق أردوغان

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد 4 سنين زواج

نجل عمرو أديب يحتفل بزفافه الجمعة المقبل

إسرائيل تعلن عدم التزامها بقرار مجلس الأمن بشأن الهدن بعد صدوره بدقائق

حماس تنفي ما نشرته رويترز حول لقاء إسماعيل هنية والمرشد الإيراني

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غرب بيت لاهيا

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات JMC بيك أب نصف النقل خلال شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق وسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية