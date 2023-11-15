مندوب روسيا: نحن نلقى خطابات بليغة فى مجلس الأمن وإسرائيل تقتحم الآن مستشفى الشفاء

أعرب المندوب الروسي لدي مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم، عن مخاوفه من من عدم إلتزام إسرائيل بنود قرار الهدنة الصادر عن مجلس الأمن فى غزة.

وتابع مندوب روسيا فى مجلس الأمن، الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء الآن، فى الوقت الذي تلقى فيه الوفود خطابات باليغة فى قاعة المجلس.

فضح الأكاذيب الإسرائيلية ووقف العدوان

اخبار غزة الان، فى سياق آخر قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني: “من المهم فضح الأكاذيب الإسرائيلية والهدف الاَن هو وقف كامل للعدوان علي غزة”.

شهداء غزة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “ام بي سي مصر”: خسرنا حتى هذه اللحظة نحو 12 ألف شهيد وهناك أكثر من 33 ألف جريح والمئات من البيوت المدمرة.



إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين

وأضاف: أولوياتنا الاَن وقف العدوان وإفشال مخطط تهجير الفلسطينيين، وكل لحظة تمر علي قطاع غزة نقد فيها شهداء ويقع فيها مصابين وجرحى.

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مجلس الأمن يوافق علي قرار هدن انسانية ممتدة في غزة

وافق مجلس الأمن على تبني مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

تصويت مجلس الأمن

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار، 12 صوتا مؤيدا، ولا يوجد أصوات معارضة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: "لم نصوت على مشروع القرار لأنه لم يحمل نصا يدين حركة حماس وما قامت به في السابع من أكتوبر الماضي، لكننا نؤيد الكثير من الأحكام التي وردت به، وندعو إلى إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم 9 رهائن أمريكيين بدون شروط".

حق الفيتو



ويلزم أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).



أزمة إنسانية مقلقة في غزة



من جانبها، قالت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مقلقة للغاية والمستشفيات في خطر شديد، وهناك حاجة ضرورية ملحة لحماية المدنيين ولا يمكننا تجاهل المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والنساء هناك جراء القصف الإسرائيلي.