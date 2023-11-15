مسؤول أمريكي: خلافنا مع نتنياهو يحتدم، ونرفض المنطقة العازلة

نقلت شبكة “NBC ” الأمريكية، عن مسؤول أمريكي قوله: إن الخلافات تحتدم مع حكومة نتنياهو التي لا تفعل ما هو مطلوب لتجنب مقتل المدنيين، مشيرا الي أن حكومة نتنياهو تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية.

وأوضح المسؤول: نرفض فكرة المنطقة العازلة في غزة ونعارض أي مخطط من شأنه تقويض حل الدولتين.

وتابع المسؤول بحسب الشبكة الأمريكية، ما زلنا نملك تأثيرًا على حكومة نتنياهو لكن الوقت يضيق.

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وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي، إن قوات الاحتلال استجوبت عددًا من أفراد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء واعتقلت اثنين من المهندسين العاملين بالمجمع.

وأوضح أبو سليمة في تصريحات لـ "الجزيرة مباشر" أن المرضى والجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء يحصلون على وجبة واحدة على مدار اليوم، مؤكدا أنهم على تواصل دائم مع المنظمات الدولية لكن دون فائدة.

وأشار مدير المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة إلى أن هناك قصف شديد جدا في الوقت الحالي بالقرب من مستشفى الشفاء.