الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نتنياهو يرد على أردوغان بعد اتهامه إسرائيل بالإرهاب: فجرت قرى تركية ولن نقبل منك مواعظ

نتنياهو وأردوغان،
نتنياهو وأردوغان، فيتو

أخبار غزة الآن، زعم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك قوى تؤيد الإرهاب إحداها تتمثل فى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذي يقول إن إسرائيل دولة إرهاب لكنه يؤيد دولة حماس الإرهابية.

موعظة أردوغان


وتابع نتنياهو، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، أردوغان نفسه فجر قرى تركية فلا نقبل منه الموعظة-حسب قوله.

 

عزل اسرائيل دوليا
 

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن تبذل تركيا كل الجهود لعزل إسرائيل دوليا بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

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وأوضح أردوغان في كلمة له أمام البرلمان التركي: "سوف نقوم بتوسيع اتصالاتنا الدبلوماسية، وسوف نتواصل مع كل الدول الـ 121 التي صوتت لصالح القرار المتعلق بالشرق الأوسط والدول الأربعين الأخرى التي امتنعت عن التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

 

وتابع أردوغان: "سنواصل العمل من أجل عزل إسرائيل دوليا وأخذ خطوات لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية، كما سنعمل على دعم قطاع غزة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية".

 

إسرائيل دولة إرهابية
 

وقال الرئيس التركي، إن إسرائيل دولة إرهابية، مضيفًا أن حركة حماس هي حزب سياسي فاز بالانتخابات في فلسطين.

وأشار إلى أن هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة، مشددًا على أن تركيا ستتخذ خطوات على الساحة الدولية لوقفها.

وتابع: "إذا واصلت إسرائيل مجزرتها، فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية".

 

حل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس 
 

كما أعربت تركيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للعمل كضامن في حل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. كما اقترحت أنقرة عقد مؤتمر دولي للسلام.

أردوغان يتعهد بعزل إسرائيل دوليا بسبب العدوان على غزة

أردوغان: إسرائيل إرهابية وحماس حزب سياسي فاز بالانتخابات في فلسطين

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل إرهابية، مضيفًا أن حركة حماس هي حزب سياسي فاز بالانتخابات في فلسطين.

 

إبادة جماعية ترتكب في غزة
 

وأضاف أردوغان، أن هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة، مشددًا على أن تركيا ستتخذ خطوات على الساحة الدولية لوقفها.

 

إسرائيل دولة إرهابية
 

وتابع: "إذا واصلت إسرائيل مجزرتها، فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية".

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