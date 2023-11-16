الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

حماس تنفي ما نشرته رويترز حول لقاء إسماعيل هنية والمرشد الإيراني

المرشد الإيرانى وهنية،
المرشد الإيرانى وهنية، فيتو

نفت حركة حماس، اليوم الخميس، ما نشرته وكالة "رويترز" حول تفاصيل لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

 

تفاصيل لقاء المرشد الإيرانى وهنية

وقالت حماس، في ردها على مزاعم تقرير وكالة "رويترز" إننا في "الحركة ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة".

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وكانت قد زعمت وكالة "رويترز"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومن حركة حماس طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن "المرشد علي خامنئي أبلغ إسماعيل هنية في لقاء عقد مؤخرًا في طهران أن الحركة الفلسطينية لم تبلغ إيران بعملية طوفان الأقصى، ومن ثم فإن طهران لن تدخل الحرب ضد إسرائيل نيابة عن حماس".

 

حماس تنفي ما نشرته رويترز حول لقاء هنية وخامنئي 

وبحسب مزاعم "رويترز"، توجه خامنئي لإسماعيل هنية بالقول "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر"، مضيفةً "خامنئي حث هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنًا إيران وحليفتها اللبنانية حزب الله إلى الانضمام للمعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.

 

إسرائيل ترفض الالتزام بقرار مجلس الأمن 

العملية البرية في غزة، من جهة أخري، دعت الخارجية الإسرائيلية، مجلس الأمن لتطبيق قراره بالإفراج عن المختطفين ولا مجال لهدن إنسانية دون عودتهم.

مجلس الأمن، ووافق مجلس الأمن على تبني مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

 

خطة شيطانية لحكومة نتنياهو

وكشفت هيئة الإذاعة الوطنية “NBC” نقلًا عن مسؤول أمريكي: أن حكومة بنيامين نتنياهو تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية.

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خلافات حكومة نتنياهو وأمريكا

وأضاف المسؤول الأمريكي: أن الخلافات تحتدم مع حكومة نتنياهو التي لا تفعل ما هو مطلوب لتجنب مقتل المدنيين.

وأكد المسؤول الأمريكي: أن الإدارة الأمريكية تعارض ضم أو اقتطاع أو تخفيض أراض في قطاع غزة، كما ترفض فكرة المنطقة العازلة في غزة وتعارض أي مخطط من شأنه تقويض حل الدولتين.

وتابع المسؤول الأمريكي:"ما زلنا نملك تأثيرًا على حكومة نتنياهو لكن الوقت يضيق".

مندوب روسيا: نحن نلقى خطابات بليغة فى مجلس الأمن وإسرائيل تقتحم الآن مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء مجددا من المدخل الجنوبي وسماع دوى إطلاق نار

 

وأفادت وسائل إعلام، باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددًا مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة من المدخل الجنوبي وسط سماع دوي إطلاق نار.

ورد باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بعثوره داخل مجمع الشفاء الطبي على أسلحة كلاشنكوف ولاب توب به خرائط وخطط عمليات كتائب القسام.

 

مسرحية للاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء

وقال “نعيم”: كنا نتوقع هذه المسرحية بشأن مستشفى الشفاء "مسرحية هزلية"، ولا نستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء. 


وأضاف: الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال سخيفة ولا قيمة لها، والعدو فشل مجددًا في إثبات ما يدعيه منذ أسابيع. 


وتابع: "جيش الاحتلال عرض في الفيديو الذي بثه سلاحًا واحدًا كلاشنكوف، وقد يكون يتبع لأحد أفراد الشرطة التي تؤمن المستشفى، أو أتى به معه، وهنا السؤال أين هي الأسلحة الكبيرة والمخازن والأنفاق والأسرى الإسرائيليين الذين زعم وجودهم تحت المستشفى".

 

وأوضح: العدو يستهدف الضغط على المستشفيات والكوادر الطبية بهدف تهجير السكان، وهو الذي أخرج 25 من مستشفيات غزة عن الخدمة عبر القصف والحصار.

 

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