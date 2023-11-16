بعد إعلان انفصالهما، أعمال فنية جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي، تفاجأ الجمهور بخبر انفصال الفنان أحمد فهمي عن زوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد أن أعلنت الأخيرة الخبر وذلك بعد زواج دام 4 سنوات، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت هنا: الحمد لله تم الانفصال رسميًّا بيني وبين أحمد بعد جواز 4 سنوات، وربنا يكتب اللي فيه الخير.

وعلى مدار الساعات الماضية تصدر الثنائي الفني هنا الزاهد وأحمد فهمي مؤشرات البحث عقب أن أعلن موقع الجرس اللبناني التابع للإعلامية نضال الأحمدية أنباء تؤكد انفصال “هنا وأحمد” بعد أن وصلت المشاكل بينهما لطريق مسدود، وبحسب ما نشرت أن الطلاق سيقع خلال أيام.

ولم يكن الزواج وحده هو الذي جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي بل إن الثنائي قدما أعمالًا فنية ناجحة مع بعضهما بعض، وهي:

مسلسل عربي إنجليزي

مسلسل عربي إنجليزي هو مسلسل إذاعي عرض عام ٢٠١٩، وتدور أحداثه في مبنى واحد، حيث يدير (أحمد) مدرسة حكومية، وتدير (ليلى) مدرسة خاصة، ثم يتنازع كلاهما للانفراد بالمبنى ليوسع كل منهما مدرسته، وتحدث بينهما مفارقات كوميدية بسبب الفارق الشاسع بينهما في الشخصية والثقافة وطريقة إدارة كل منهما لمدرسته.

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المسلسل من إخراج حسين إبراهيم ومن تأليف محمد عبد الحميد، ومن بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، عمرو عبد العزيز، دعاء رجب.

مسلسل الواد سيد الشحات

مسلسل الواد سيد الشحات جمع هنا الزاهد وأحمد فهمي، وعرض عام ٢٠١٩، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه، المسلسل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وبطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، ياسر الطوبجي، هيفاء وهبي.

مسرحية جوازة معفرتة

ولقد جمعت ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ جوازة معفرتة الثنائي وتم عرضها عام ٢٠٢١، وهي من إخراج محمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وبطولة هنا الزاهد، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد أنور، آلاء علي، إيمان السيد.

فيلم مستر إكس

اشترك الثنائي في فيلم مستر إكس وعرض يونيو ٢٠٢٣، وتدور أحداث الفيلم حول عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر، الفيلم من إخراج وتأليف أحمد عبد الوهاب، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وبطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة، رحاب الجمل، محمد أنور.