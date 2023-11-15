بنزيما عن سبب انتقاله إلى الدوري السعودي: لست هنا للعب فقط

الدوري السعودي، تحدث الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، عن سر انتقاله إلى الدوري للمحترفين قبل بداية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وجاء انتقال كريم بنزيما صاحب الـ35 عاما، ضمن حملة أندية الدوري السعودي لاستقطاب أبرز نجوم العالم.

وقال كريم بنزيما في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "لم أنتقل إلى الدوري السعودي للعب كرة القدم فقط، بل أيضا للمساعدة في تطوير اللعبة هنا، أحب أن أكون قدوة للاعبين الشباب، وأن أنقل لهم خبراتي".

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وأتم: "لعبي في وقت سابق لنادٍ مثل ريال مدريد جعل لدي خبرات كبيرة، وأريد نقل هذه الخبرة للشباب السعوديين".

وقاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه اتحاد جدة للفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أرقام بنزيما مع اتحاد جدة في الموسم الحالي:

أرقام بنزيما مع اتحاد جدة في الموسم الحالي

كريم بنزيما يوقع على الهاتريك الأول له بقميص الاتحاد

يصل لهدفه الـ 12 هذا الموسم

هداف العميد في دوري روشن بـ 8️ أهداف

ساهم بـ4 أهداف في مباراة واحدة بالدوري أمام أبها

أحداث مباراة اتحاد جدة أمام أبها

في بداية اللقاء أصيب البرازيلي رومارينهو ليغادر الملعب في الدقيقة العاشرة ويعوضه مروان الصحفي

وفي الدقيقة 38 استطاع الفرنسي كريم بنزيما من إحراز الهدف الأول لفريق الإتحاد من علامة الجزاء

في الدقيقة 54' صنع بنزيما الهدف الثاني للعميد إلى كورنادو

في الدقيقة 67' سجل الثالث كريم بنزيما والثاني له من تمريرة كورنادو

في الدقيقة 69' يسجل كريم بنزيما الرابع والهاتريك الأول له مع إتحاد جدة



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تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينهو، كانتي، فيصل الغامدي

خط الهجوم: رومارينهو، كورنادو، بينزيما

نونو سانتوس يرحل عن اتحاد جدة

وأعلن نادي اتحاد جدة رسميًا عن إقالة نونو سانتو بعد تراجع النتائج في الموسم الحالي ومشادته مع الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق.