بتوصية من كريم بنزيما، الإسباني لوبيتيجي يقترب من تدريب اتحاد جدة

الدوري السعودي، اقترب نادي اتحاد جدة السعودي من التوصل إلى اتفاق رسمي للإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وعلى مدار الأيام الماضية دخل مسؤولي العميد برئاسة أنمار الحائلي، في مفاوضات مكثفة لحسم الاتفاق مع لوبيتيجي، صاحب الـ57 بتدريب العميد.

ويطمح نادي الاتحاد لحسم مفاوضاته مع لوبيتيجي بصورة نهائية ورسمية، لضمان تواجده في التوقف الدولي المقبل ليحصل على فرصة لمعرفة وضع الفريق.

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وانتقد الإعلامي السعودي "عدنان جستنيه" اختيار اسم مدرب ريال مدريد وإشبيلية وولفرهامبتون السلبق، لتولي القيادة الفنية للفريق.

ونشر جستنيه تغريدة جاء فيها: "مدرب لا يصلح نهائيًا للاتحاد على أي أساس الصندوق يحدد خياراته ليقرر المدرب المناسب للاتحاد على اسمه وتاريخه ام على منهجية الفريق وأسلوب أداء اللاعبين".

وأصاف: "المدرب لوبتيجي مثله مثل المدرب رامون دياز يعتمد في طريقته لعبه على الاستحواذ وهذه الطريقة فشلت مع الفريق الاتحادي".

واستطرد الإعلامي الاتحادي: "انصح قبل التعاقد مع أي مدرب استشارة المدرب حسن خليفة والكابتن القدير حمزة ادريس والكابتن كريما بنزيما".

وأتم بأنه: "هذا الثلاثي قادر على تقديم التوصية المناسبة لاختيار المدرب الملائم للاتحاد في الفترة القادمة أما الاجتهادات التي تعتمد على يا صابت يا خابت".

ونتيجة لذلك، علق الإعلامي "عادل بابكير" على تغريدة جستنيه بمفاجأة مدوية، حيث قال: "المدرب أتى يا أبو فارس بتوصية من بنزيما".

كشفت صحيفة الرياضية السعودية،، أن نادي اتحاد جدة توصل لاتفاق مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وتمت إقالة سانتو من جانب إدارة اتحاد جدة بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 7 مباريات من الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.

ويتولَّى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق، لحين إنهاء التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني.

اتفاق اتحاد جدة مع لوبيتيجي

ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي اتحاد جدة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع لوبيتيجي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني سيتولى الإدارة الفنية للفريق فيما تبقى من الموسم وكأس العالم للأندية.

ويلعب اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 12 ديسمبر المقبل في مدينة جدة، بصفته بطل الدوري وممثل صاحب الأرض.

واختتمت: "يتبقى فقط التوقيع الرسمي بعد مناقشة بنود العقد والاتفاق عليها".

فوز اتحاد جدة على أبها

يذكر أن كريم بنزيما سجل ثلاثة أهداف، اليوم الجمعة، وصنع آخر في فوز كبير للاتحاد 4-2 على ضيفه أبها، ليعود حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى الانتصارات بعد غياب طويل، في أول مباراة بعد انفصاله عن مدربه نونو إسبيرتو سانتو.

وحقق الاتحاد انتصاره الأول في ست مباريات بالدوري، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس، مقابل 13 نقطة لأبها في المركز 13.