موراتا يكشف سبب رفضه لعرض الانتقال إلى الدوري السعودي

تحدث الإسباني الدولي ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، عن محاولات أندية الدوري السعودية للحصول على خدماته في الصيف الماضي.

وذكرت بعض التقارير أن أندية الهلال والشباب والتعاون من دوري روشن، حاولت التوقيع مع موراتا في صيف 2023، لكن اللاعب الإسباني فضل البقاء مع أتلتيكو مدريد.

تصريحات ألفارو موراتا

وقال موراتا، في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع تويتر "لم أفكر في الذهاب للأندية السعودية. لقد كان عرضًا كبيرًا، ولكن ليس 50 مليون يورو كما قيل في الصحافة".

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وأضاف "أردت البقاء في أتلتيكو مدريد والفوز بالألقاب هنا، كما لم أرغب أيضًا في خسارة مكاني في المنتخب الإسباني إذا رحلت".

يذكر أن عقد موراتا مع أتلتيكو مدريد ينتهي في صيف 2024، ولم يتفق الطرفان بشأن التجديد حتى الآن.

رياض محرز يتحدث عن كواليس انتقاله إلى الدوري السعودي

تحدث النجم الجزائري رياض محرز مهاجم فريق أهلي جدة السعودي عن كواليس رحيله عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال رياض محرز في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: الأسباب الحقيقية التي دفعته لمغادرة السيتى، مشيرا إلى أن المدرب بيب جوارديولا سعى جاهدا لإقناعه بالبقاء.

وتابع محرز: "أنا من قرر الرحيل، شعرت أن العرض السعودي لن تتكرر مرة أخرى، قلت لنفسي ربما حان وقت الانتقال بعد 5 سنوات في السيتي، فزت خلالها بكل شيء".

وواصل: "لم أندم إطلاقا على الانتقال للسعودية، حاول جوارديولا ثنيي عن المغادرة، لكن مسؤولي الأهلي وضحوا لي مشروعهم الجديد، قبل أن أوازن بين الإيجابيات والسلبيات، وفي الأخير قررت الرحيل، وأنا سعيد لوجودي هنا".

وأردف: "مستوى الدوري السعودي ليس سيئا، وأعتقد أنه سوف يتحسن أكثر، فهم يحاولون رصد المزيد من الموارد المالية لجلب أفضل اللاعبين".