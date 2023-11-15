رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التجهيز والإعداد لقافلة المساعدات الإنسانية للأهالي في غزة

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، متابعة أعمال التجهيز والإعداد لقافلة المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع بالجامعة بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع، والتي تحتوي على مواد غذائية وطبية وأدوية وبطاطين وغير ذلك مما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بمقر عملها في كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

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دعم الأزهر الشريف لأهالي فلسطين

وأكدت جامعة الأزهر أن ذلك يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه الأشقاء في فلسطين، وإضافة إلى ما قامت به مشيخة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، من دعم الأشقاء في فلسطين، وخاصة في ظل ما يحدث منذ نحو أربعين يومًا من اعتداءات وحشية على الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء في غزة.

ووجه رئيس الجامعة التحية إلى الأشقاء الصامدين في غزة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداء القصف الوحشي لقوات الاحتلال والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الجهود الذاتية التي أسهمت في تجهيز تلك القافلة الشاملة، سائلا المولى -عز وجل- أن ينصر أشقاءنا في غزة، وأن يتقبل هذه الجهود المبذولة خالصة لوجهه الكريم.

مساعدات الأزهر الشريف لقطاع غزة

جدير بالذكر أن هذه القافلة تأتي امتدادًا لجهود الأزهر الشريف، حيث وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بإطلاق حملة تبرع بعنوان: (أغيثوا غزة) وقد تم إرسال عدد 18 شاحنة محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة إلى الأشقاء في غزة في شهر أكتوبر الماضي.