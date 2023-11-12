بسبب علي ماهر، إلياس الجلاص يقترب من الرحيل عن المصري

طلب اللاعب التونسي إلياس الجلاصي لاعب فريق النادي المصري من إدارة النادي السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وجاء ذلك بسبب استبعاده بشكل مستمر من علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي حيث لم يشارك سوى في ثلاثة مباريات فقط منذ بداية الموسم.

وتلقى النادي المصري عرضا من السويحلي الليبي للحصول علي خدمات الجلاصي.

يذكر أن الجلاصي كان محط اهتمام نادي الزمالك منذ الموسم الماضي.

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ولعب الجلاصي 77 مباراة بقميص المصري إجمالا، وأحرز 12 هدفا وصنع 15.



إلغاء معسكر الفريق المغلق



ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.



واستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من الجمعة، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

ويعقد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

ويأتي المؤتمر لتهدئة حالة الغضب التي انتابت الشارع البورسعيدي، بسبب تدهور نتائج ومستوي الفريق وآخرها الهزيمة برباعية علي يد البنك الأهلي.

وبدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريبات الجري فى صالة الجيم تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل،وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.



وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري



ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثامن برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

المصري يتفق مع إحدى الشركات لتصنيع ملابس



توصلت إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لاتفاق شبه مبدئي مع إحدى شركات الملابس لتوريد ملابس قطاع الناشئين وفريق الكرة النسائية بجانب المتجر الرسمي للنادي.

الشركة تجرى في الوقت الحالي تقديم التصميمات المقترحة لملابس الناشئين وقميص خاص للجماهير بحيث تعتمد التصميمات على هوية بورسعيد والنادي المصري.

اتفاق التعاون بين النادي المصري وشركة الملابس ستكون خاصة بملابس الناشئين والسيدات وقميص خاص للجماهير سيتم بيعه بمتجر النادي بفرع الضواحي وإذا لاقت الملابس والتصميمات استحسان الجماهير سيكون هناك تعاون جديد بين الطرفين.

واختير أحمد عيد لاعب المصري ضمن القائمة المختارة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للانضمام لمعسكر نوفمبر استعدادًا لأوليمبياد باريس.



أحمد وهبة ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب



أعلن الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا " المرحلة العمرية 2005 " عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وضمت القائمة النهائية 22 لاعبًا من بينهم أحمد وهبة حارس فريق المصري للمرحلة العمرية ذاتها والذي يعتبر أحد العناصر المبشرة بالخير والتي تقدمها منظومة حراس المرمى بقطاع الناشئين بالمصري تحت قيادة الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بالقطاع الذي يديره فنيا الكابتن عباس نور الدين.

