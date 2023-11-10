الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

تفاصيل اجتماع المصري مع علي ماهر لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق

علي ماهر، فيتو
علي ماهر، فيتو

كلف كامل أبوعلى رئيس النادى المصري، مسؤولي الإدارة الحسينى أبو قمر نائب رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة، بالاجتماع مع الجهاز الفنى بقيادة علي ماهر واللاعبين.

 

إدارة المصرى اجتمعت مع علي ماهر، وناقشت معه أسباب تراجع أداء ونتائج الفريق فى المواجهات الأخيرة، وابتعاد بعض اللاعبين عن المشاركة وظهور البعض الأخر بمستوى عكس المعروف عنهم.

 

وأكد علي ماهر خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة تشهد تصحيح الأخطاء وعلاج السلبيات التى ظهرت على شكل الفريق عمومًا مع إعطاء فرصة المشاركة لجميع اللاعبين.

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وخلال اجتماع مسؤولى المصرى مع اللاعبين نقلت إدارة القلعة الخضراء حالة الاستياء الجماهيرى التى تمر بها جماهير ومحبى القلعة الخضراء بعد الهزيمة فى مباراتين متتاليتين.

وأكدت إدارة المصرى على ضرورة إلتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفنى وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز مشددة على أنها لن تسمح بخروج أى فرد عن النص سواء داخل الملعب أو خارجه خاصة وأن الجميع يعمل على إسعاد الجماهير ولابد من تقبل رد فعل الجماهير والتعامل بحرفية وذكاء تقديرًا لدور الجماهير التى تقطع مئات الكيلومترات من أجل تشجيع الفريق .

وأشارت إدارة المصرى إلى وجود الفريق فى بورسعيد الأسبوع المقبل سيعطى للاعبين دفعة معنوية كبيرة ويقربهم أكثر من جماهيرهم حيث سيجدون حفاوة كبيرة رغم حزن الجماهير على ما حدث للفريق لكن الطبع الغالب للجماهير هو دعم الفريق ومساعدته على تخطى أى كبوة وستكون هذه الفترة هى بداية الانطلاقة لتحسين النتائج.

 

وخاض الفريق مرانه اليوم الجمعة بالقاهرة بعد الراحة التى حصلها اللاعبين لمدة ٤ أيام بعد الهزيمة من البنك الأهلى برباعية نظيفة.

 

إلغاء معسكر الفريق المغلق

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.


واستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من اليوم الجمعة، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

 

ويعقد علي ماهر  المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق  بالفريق.

 

ويأتي المؤتمر لتهدئة حالة الغضب التي انتابت الشارع البورسعيدي، بسبب تدهور نتائج ومستوي الفريق وآخرها الهزيمة برباعية علي يد البنك الأهلي.

 

المصري يتفق مع إحدى الشركات لتصنيع ملابس

توصلت إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لاتفاق شبه مبدئي مع إحدى شركات الملابس لتوريد ملابس قطاع الناشئين وفريق الكرة النسائية بجانب المتجر الرسمي للنادي.

 

الشركة تجرى في الوقت الحالي تقديم التصميمات المقترحة لملابس الناشئين وقميص خاص للجماهير بحيث تعتمد التصميمات على هوية بورسعيد والنادي المصري.

 

اتفاق التعاون بين النادي المصري وشركة الملابس ستكون خاصة بملابس الناشئين والسيدات وقميص خاص للجماهير سيتم بيعه بمتجر النادي بفرع الضواحي وإذا لاقت الملابس والتصميمات استحسان الجماهير سيكون هناك تعاون جديد بين الطرفين.

 

مسؤولو الشركة أجروا اجتماعات عديدة مع إدارة النادي متمثلة في رئيس النادي كامل أبو علي واللواء ياسر سالم ومحمد موسى وأحمد عصام شعبان وتم الاستقرار على الاتفاق المبدئي بين الشركة والنادي المصري متمثلة في عضوه أحمد عصام شعبان.

 

وأكد أحد مسؤولي الشركة وأكد أن فريق التصميمات بالشركة يقوم في الوقت الحالي بتنفيذ المقترحات المطلوبة كما أنهم لديهم حماس كبير في تقديم قميص خاص بالجماهير ينال استحسانهم من حيث الجودة والشكل والسعر ومحتمل أن يتم تفعيل التعاون مع النادي المصري منتصف ديسمبر المقبل.

المصري، فيتو

وحرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي علي توجيه رسالة شديدة اللهجة للاعبيه عقب الهزيمة أمام فريق البنك الأهلي برباعية نظيفة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وهدد علي ماهر لاعبيه من الاستمرار في تلك الحالة من تراجع المستوى والنتائج بالدوري الممتاز وان الاستبعاد من التشكيل الأساسي بمباريات الفريق القادمة سيكون القرار الحاسم بعد إيقاف المستحقات المالية.

وشدد المدير الفني للمصري على أن المشاركة ستكون فقط للاعب الأكثر جاهزية وحماس وحب للفريق البورسعيدي ومصلحته، لاسيما أن الفريق متاح ومتوفر له جميع الامكانيات.

 

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثامن برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

 

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز السابع عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

 

المصري يقرر إلغاء معسكر الغردقة

علي ماهر يعقد مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب جماهير المصري البورسعيدي

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