تشهد جامعة عين شمس يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، انطلاق المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

حاسبات عين شمس تنظم مؤتمرها الدولي حول الحوسبة الذكية ونظم المعلومات



يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

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ويتناول المؤتمر أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياه وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة وتقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات.



جدير بالذكر أنه سوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية Scopus ويتم نشرها على IEEE

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي

تنظم جامعة عين شمس-قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخميس المقبل الموافق ١٦ من نوفمبر الجارى" المعرض الخيري للملابس، وذلك بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم.

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس



يقام المعرض بمشاركة أندية روتارى هليوبوليس الشروق، وروتارى قصر النيل، وروتارى المعادى.