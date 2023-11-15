نجم ريال مدريد يغادر تدريبات منتخب فرنسا بسبب إصابة قوية (فيديو)

تعرَّض إدواردو كامافينجا نجم نادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية خلال خوضه تدريبات منتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، بعد احتكاك مع عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة السابق.

ودخل منتخب فرنسا معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي جبل طارق واليونان، يومي 18 و21 نوفمبر الحالي على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو ظهر فيه كامافينجا، وهو يغادر تدريبات المنتخب الفرنسي، بسبب إصابة في الركبة، بعد احتكاكه مع عثمان ديمبيلي في التدريبات.

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Eduardo Camavinga semble touché après un contact avec Ousmane Dembélé. Plus d’informations à venir. pic.twitter.com/q2QLNJrtFB — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 15, 2023

وسيخضع كامافينجا للمزيد من الفحوصات في مدريد للوقوف على مدى خطورة الإصابة، وتعد هذه ضربة أخرى لفريق ريال مدريد بعد إصابة جود بيلينجهام مع المنتخب الإنجليزي.

ريال مدريد يعلن تجديد عقد كامافينجا قبل أيام

وكان ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي تحصين كامافينجا، البالغ من العمر 20 عاما بعقد طويل الأمد حتى عام 2029.

وكان العقد القديم لإدواردو كامافينجا مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2027، قبل تمديده لموسمين إضافيين في الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ اتخذ قراره النهائي، بعدم تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وكان هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد أعلن صراحة عن رغبته في الإبقاء على ديفيز، كما تمنى أن تكون الرغبة متبادلة من قبل اللاعب.

ويمتد عقد ديفيز مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2025.

وكانت تقارير صحفية عدة، قد أكدت رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ديفيز، في الصيف المقبل.

في الوقت ذاته، ارتبط اسم اللاعب أيضًا، بالانتقال لأندية تشيلسي وبايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة، أن ديفيز قرر الرحيل عن بايرن ميونخ، سواء في الموسم المقبل، أو عقب نهاية عقده.

ويحتاج ريال مدريد لظهير أيسر جديد، في ظل توالي إصابات فيرلاند ميندي وعدم الاقتناع بمستوى فران جارسيا.