الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

نجم ريال مدريد يغادر تدريبات منتخب فرنسا بسبب إصابة قوية (فيديو)

إدواردو كامافينجا
إدواردو كامافينجا نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، فيتو

تعرَّض إدواردو كامافينجا نجم نادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية خلال خوضه تدريبات منتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، بعد احتكاك مع عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة السابق.

ودخل منتخب فرنسا معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي جبل طارق واليونان، يومي 18 و21 نوفمبر الحالي على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو ظهر فيه كامافينجا، وهو يغادر تدريبات المنتخب الفرنسي، بسبب إصابة في الركبة، بعد احتكاكه مع عثمان ديمبيلي في التدريبات.

Advertisements

وسيخضع كامافينجا للمزيد من الفحوصات في مدريد للوقوف على مدى خطورة الإصابة، وتعد هذه ضربة أخرى لفريق ريال مدريد بعد إصابة جود بيلينجهام مع المنتخب الإنجليزي.

 

ريال مدريد يعلن تجديد عقد كامافينجا قبل أيام

وكان ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي تحصين كامافينجا، البالغ من العمر 20 عاما بعقد طويل الأمد حتى عام 2029.

وكان العقد القديم لإدواردو كامافينجا مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2027، قبل تمديده لموسمين إضافيين في الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ  اتخذ قراره النهائي، بعدم تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وكان هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد أعلن صراحة عن رغبته في الإبقاء على ديفيز، كما تمنى أن تكون الرغبة متبادلة من قبل اللاعب.

ويمتد عقد ديفيز مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2025.

وكانت تقارير صحفية عدة، قد أكدت رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ديفيز، في الصيف المقبل.

في الوقت ذاته، ارتبط اسم اللاعب أيضًا، بالانتقال لأندية تشيلسي وبايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة، أن ديفيز قرر الرحيل عن بايرن ميونخ، سواء في الموسم المقبل، أو عقب نهاية عقده.

ويحتاج ريال مدريد لظهير أيسر جديد، في ظل توالي إصابات فيرلاند ميندي وعدم الاقتناع بمستوى فران جارسيا.

بعد تألقه مع ليفركوزن، هل يتولى ألونسو تدريب ريال مدريد؟

أنشيلوتي، عدم وجود كامافينجا أساسيا الخطأ الوحيد بالكلاسيكو

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كامافينجا إدواردو كامافينجا ريال مدريد منتخب فرنسا تصفيات يورو 2024

مواد متعلقة

لاعب تشيلسي يغادر معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة

ريال مدريد يترقب، نجم بايرن ميونخ يتخذ قرارا بالرحيل

الأكثر قراءة

سارة نتنياهو لزوجة بايدن: إحدى الأسيرات لدى حماس أنجبت طفلا في غزة

كلاشنكوف ولاب توب، حماس تفضح رواية إسرائيل حول أسلحة مستشفى الشفاء

رغم الإيقاف وعرضه للبيع، الزمالك يسعى لتجديد عقد فتوح في هذه الحالة

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة، الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأسبوع المقبل

لحظة تفجير عبوات ناسفة في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين بمخيم جنين (فيديو)

غزل المحلة يوجه الشكر إلي خالد عيد بعد مران اليوم

إعلام عبري: صفقة أسرى بين حماس وإسرائيل تشمل النساء وهدنة تصل لـ 3 أيام

الكونفدرالية، سوار الغيني يوافق على مواجهة الزمالك ذهابا وإيابا بالقاهرة (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

أول تعليق من جينيفر إنيستون على وفاة ماثيو بيري

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

قائمة الودائع الخليجية بالدولار في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

منها 7 أدعية نبوية مأثورة، أكثر من 40 دعاء لشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية