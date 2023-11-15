قطر تطالب بـتحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، عن مطالبة قطر بـ"تحقيق دولي" في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة.

وقبل وقت سابق من اليوم نقلت وكالة رويترز عن مسئول مطلع على مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة، قوله إن وسطاء قطريين يسعون اليوم الأربعاء، للتفاوض على اتفاق بين حماس وإسرائيل يتضمن إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.

زيادة كمية المساعدات الإنسانية

وينص الاتفاق أيضًا، بحسب رويترز، على إطلاق إسرائيل سراح بعض النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة كمية المساعدات الإنسانية المسموح بها إلى غزة.

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وأطلقت حركة حماس حتى الآن سراح 4 من الرهائن الذين يقدر عددهم بـ 240 رهينة تم احتجازهم خلال الهجوم على القواعد العسكرية والمستوطنات في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

الاتفاق تم تنسيقه مع الولايات المتحدة

وقال المسئولون لرويترز، إن الاتفاق تم تنسيقه مع الولايات المتحدة، وإن حماس وافقت على الخطوط العريضة العامة، لكن إسرائيل لم تفعل ذلك.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.

صفقة تبادل الأسرى

وكان مسئول إسرائيلي كبير، قد صرح لشبكة ABC الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأنه تم إحراز تقدم بشأن صفقة تبادل الأسرى ويمكن الإفراج عنهم خلال الـ 48 إلى 72 ساعة.