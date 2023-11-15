جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس لإخلاء منازلهم

العملية البرية في غزة، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، دعوة الجيش الإسرائيلي سكان بعض أحياء خان يونس جنوبي قطاع غزة لإخلاء منازلهم.

انسحاب جيش الاحتلال

أفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة دون إعلان رسمي حتى الآن.

دبابات جيش الاحتلال تحاصر مستشفى الشفاء بقطاع غزة



ولفت التقرير، إلى أن جيش الاحتلال ينشر دباباته حول المجمع الضخم الذي تتهم إسرائيل حركة حماس باستخدامها كقاعدة عسكرية.

Advertisements

اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي



واقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال فيه نحو 2300 شخص وفقًا للأمم المتحدة، بينهم مرضى ونازحون، وذلك بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة، فيما تنفي حماس استخدام المستشفى لأغراض عسكرية.

وكانت قد أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة بيانا مساء اليوم تحدثت فيه من مجازر الاحتلال داخل مستشفيات غزة، مشيرة إلى أن قوة استيعاب مستشفيات قطاع غزة تضاءلت بشكل كبير بسبب العدوان الإسرائيلي.

حصار مستشفى الشفاء بقطاع غزة

ولفتت وزارة الصحة في غزة إلى أن "قوات الاحتلال تتحصن بالطوابق السفلية لمجمع الشفاء وتتخذ الكوادر والنازحين دروعا بشرية".



وتساءلت الوزارة: "كيف يعقل وجود مركز للسيطرة والتحكم بمجمع الشفاء وهو مرصود بطائرات الاستطلاع على مدار الساعة".



من جانبه، قال رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء بغزة عدنان البرش، إن "قوات الاحتلال تحيط بالمستشفى، وتستهدف كل من يتحرك، ولا معلومات لدينا عن زملائنا ببقية الأقسام ولا تواصل معهم".

وأضاف تمكنا من "دفن نحو 80 جثة في باحات المستشفى، في حين بقيت عشرات الجثث".