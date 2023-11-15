جيش الاحتلال: عمليتنا في مجمع الشفاء الطبي ستأخذ عدة أيام

مستشفى الشفاء، قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تواصل العمل في مستشفى الشفاء، زاعمًا العثور على أسلحة ومواد استخباراتية وخرائط ومركز قيادة وإدارة داخل مجمع الشفاء الطبي، تستخدمه حماس في عملياتها.

مزاعم جيش الاحتلال بشأن حماس

وادعى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "استخدام حركة حماس المرضى والنازحين والأطقم الطبية في مستشفى الشفاء كدروع بشرية".

تمشيط مستشفى الشفاء



وتابع: قواتنا تواصل التمشيط بمستشفى الشفاء بحثا عن مواد وأسلحة أخرى، والعملية في مجمع الشفاء تتطلب وقتا وقد تأخذ عدة أيام، للكشف عن كيفية استخدام حماس للمستشفيات كمقرات لتنفيذ عملياتها".

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قتلى جيش الاحتلال

وأكد: مقتل 368 جنديا إسرائيليا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، متابعا: نعمل علي مدار الساعة من أجل إعادة المخطوفين.



جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية مساء اليوم الأربعاء، بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة دون إعلان رسمي حتى الآن.

دبابات جيش الاحتلال تحاصر مستشفى الشفاء بقطاع غزة



ولفت التقرير إلى أن جيش الاحتلال ينشر دباباته حول المجمع الضخم الذي تتهم إسرائيل حركة حماس باستخدامها كقاعدة عسكرية.



واقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال فيه نحو 2300 شخص وفقًا للأمم المتحدة، بينهم مرضى ونازحون، وذلك بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة، فيما تنفي حماس استخدام المستشفى لأغراض عسكرية

وكانت قد أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة بيانا مساء اليوم تحدثت فيه من مجازر الاحتلال داخل مستشفيات غزة، مشيرة إلي أن قوة استيعاب مستشفيات قطاع غزة تضاءلت بشكل كبير بسبب العدوان الإسرائيلي.

حصار مستشفى الشفاء بقطاع غزة

ولفتت وزارة الصحة في غزة إلى أن "قوات الاحتلال تتحصن بالطوابق السفلية لمجمع الشفاء وتتخذ الكوادر والنازحين دروعا بشرية".



وتساءلت الوزارة "كيف يعقل وجود مركز للسيطرة والتحكم بمجمع الشفاء وهو مرصود بطائرات الاستطلاع على مدار الساعة".



من جانبه قال رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء بغزة عدنان البرش إن "قوات الاحتلال تحيط بالمستشفى، وتستهدف كل من يتحرك، ولا معلومات لدينا عن زملائنا ببقية الأقسام ولا تواصل معهم".

وأضاف تمكنا من "دفن نحو 80 جثة في باحات المستشفى، في حين بقيت عشرات الجثث".