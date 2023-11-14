الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران راعي حصري للاجتماع التاسع لإدارة الحركة الجوية

الأكاديمية المصرية
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، فيتو

برعاية  الطيار عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران شاركت الأكاديمية كراعي حصري لافتتاحية الاجتماع التاسع للمجموعة الفرعية لإدارة الحركة الجوية-اليوم الثلاثاء-والذي يعقده المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للطيران المدني (الأيكاو )(ICAO) بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

 خدمات الملاحة الجوية

وذلك بحضور دول إقليم الشرق الأوسط ممثلة بهيئاتها الرقابية للطيران المدني ومزودي خدمات الملاحة الجوية.

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وسيستمر الاجتماع على مدار ٣ أيام بفندق كليوپاترا بمدينة شرم الشيخ وستناقش أهم شئون إدارة الحركة الجوية من حيث السلامة وكفاءة مسارات الملاحة الجوية ومواضيع أخرى.

 الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

وقد حضر من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عميد الكلية المصرية للطيران  الطيار مصطفى موافي وعميد كلية المراقبة الجوية  الملاح مدحت عبدالله غرس الدين بهدف عقد إجتماعات جانبية ثنائية بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والدول المجاورة لتعزيز سبل التعاون بينهم فى شتى مجالات تدريب الطيران ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتى أهمية عقد مثل هذه الفعاليات لتعكس صورة مشرفة لمصر كدولة عضو فاعلة ومشاركة وداعمة لمنظمة الطيران المدني  الدولي( الإيكاو) (ICAO).

 

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خدمات الملاحة الجوية الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران علوم الطيران كلية المراقبة الجوية

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