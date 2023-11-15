الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة، فيتو

 استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بالمديرية لمناقشة آليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية والجامعة ممثلة فى كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، والتمريض)  لدعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار.

 

وأكد النعماني، خلال الاجتماع على أن الجامعة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة النهوض بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتفعيلاََ للمبادرات الصحية التى أطلقها رئيس الجمهورية، ومن أهمها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتى تم إطلاقها عام ٢٠١٨، بهدف إنقاذ حياة آلاف المرضى وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن فى جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والأهلية والخاصة. 

 

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 ومن جانبه ثمن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، جهود الجامعة المبذولة فى ملف القضاء على قوائم الانتظار، وما تقوم به من دور هام للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال رفع كفاءة الفرق الطبية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع إدارة الجامعة، والذى يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي أيضًا بهدف تقديم كافة المساعدات للمرضى فى المجالات الطبية، ولسد عجز الكوادر الطبية أمام التزايد المستمر لأعداد المرضى المترددين على مستشفيات وزارة الصحة، مضيفًا أن الاجتماع ناقش بنود الاتفاقية التى سيتم توقيعها خلال الاجتماع المقبل.

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