الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 33 حالة تعدى على أراضي زراعية وبناء مخالف في سوهاج

جانب من الازالة
جانب من الازالة

 أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدى خلال 24 ساعة، على مساحة فدان و6 قراريط، منها حالة بناء مخالف على مساحة  100 متر مربع.

 

جاء ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع " 10 حالات إزالة بمركز المنشاة بمساحة 10 قراريط، وعدد 7 حالات بمركز أخميم بمساحة 3 قراريط، وعدد 4 حالات بمركز طهطا بمساحة 210 متر مربع، وعدد 2 حالة إزالة بكل من مراكز " جرجا، جهينة، طما، سوهاج، ساقلتة"، بمساحة 10 قراريط، وعدد حالة إزالة بكل من مركزي " المراغة والبلينا" بمساحة 7 قراريط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.

 

وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.

 

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