الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس جنوب إفريقيا: غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجرى فيه إبادة جماعية

رئيس جنوب إفريقيا،
رئيس جنوب إفريقيا، فيتو

اخبار غزة الآن، أعرب سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، عن استنكاره للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

 

جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، هناك جرائم حرب ترتكب في غزة وقدمنا شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

 

ابادة جماعية

وتابع:"غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه إبادة جماعية".

 

تصريحات نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه" بحسب زعمه، وذلك بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

 

القضاء على حركة حماس
 

وأضاف نتنياهو، الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدًا أنهما “مهمتان رئيسيتان في الحرب”، بحسب تعبيره.

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسؤول في جيش الاحتلال: إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بعناصر المقاومة" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.

وأضاف المسئول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.

في مقابل ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس: إن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي".

جيش الاحتلال ينسحب من مستشفى الشفاء ويطوق المبنى بالدبابات

نتنياهو زاعمًا: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه

 

واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي، "بإجبار المتواجدين في المستشفى على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم، وطلبوا من الطواقم الطبية النزول من أماكن عملهم في المباني الطبية من أجل إجراء التحقيق معهم تحت تهديد القتل بالسلاح".

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