نتنياهو زاعمًا: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه" بحسب زعمه، وذلك بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

القضاء على حركة حماس

وأضاف نتنياهو، الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدًا أنهما “مهمتان رئيسيتان في الحرب”، بحسب تعبيره.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسئول في جيش الاحتلال: إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بعناصر المقاومة" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.

وأضاف المسئول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.

في مقابل ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس: إن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي".

واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي، "بإجبار المتواجدين في المستشفى على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم، وطلبوا من الطواقم الطبية النزول من أماكن عملهم في المباني الطبية من أجل إجراء التحقيق معهم تحت تهديد القتل بالسلاح".

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حملة العدوان الوحشية لجيش الاحتلال على غزة

وقبل أيام زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، أن حركة حماس فقدت السيطرة على قطاع غزة، ومن ثم نزح السكان جنوبا. وذلك فى إطار حملة العدوان الوحشية لجيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى.



ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، زعم جالانت: "حماس فقدت السيطرة على غزة، عناصر المقاومة يواصلون النزوح جنوبا، والمدنيون يقومون بالاستيلاء على قواعد حماس"، وذلك على حد قوله.



وواصل جالانت، مزاعمه فى معرض حديثه عن تطورات الحرب الوحشية على قطاع غزة "قوات جيش الاحتلال تعمل وفقا لخطة وتنفذ مهام بدقة وفاعلية وفى إطار التنسيق بين قوات الجو والبحر والأرض مستخدمة استخبارات دقيقة".



كما زعم جالانت: "حماس لا تمتلك القوة الكافية التي تمكنها من إيقاف جيش الاحتلال، جيشنا يتقدم فى كل نقطة، حماس فقدت السيطرة على غزة، المقاومة تنزح جنوبا، المدنيون يستولون على قواعد حماس، وليس لديهم ثقة فى حكومتهم".