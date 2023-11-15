بيتر جران ويمنى الخولي الفائزان بجائزة طه حسين للفكر من هما؟

أعلن اتحاد كتاب مصر عن الفائزين بجائزة طه حسين للفكر للشخصية غير المصرية ، وهو بيتر جران وجائزة أيقونة الفكر والنضال والإبداع الثقافي والإنساني طه حسين، للدكتورة يمنى طريف الخولي



بيتر جران

بيتر جران هو أستاذ التاريخ المصري الحديث بجامعة تمبل الأمريكية، ويعد أحد أبرز مفكريها، وارتبطت كثير من مؤلفاته بتاريخ الثقافة العربية والإسلامية، ومن أهمها مؤلفه بعنوان (الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر1760-1840) وهو الكتاب الذي أحدث ضجة وجدلًا فكريًا عند صدوره في منتصف الثمانينيات، وقام بترجمته وقتها المؤرخ الكبير الدكتور رءوف عباس حامد.

Advertisements

ولجران رؤيته المختلفة في كتابة التاريخ، بعيدًا عن منهج الاستشراق المستخدم لتفسير تاريخ العالم.

زار جران مصر عدة مرات، وقدم محاضرات منها أمام المركز القومي للترجمة ، والمجلس الأعلى للثقافة، وترجمت الكثير من أعماله إلى العربية، ومن بينها كتابه “صعود أهل النفوذ”

يمنى طريف الخولي

ويمنى طريف الخولي من مواليد 31 أغسطس 1955 وهي أستاذ فلسفة العلوم ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وأسهمت في نشر الثقافة العلمية وأصول التفكير العلمي والعقلاني بالعشرات من المقالات والبرامج التليفزيونية والمحاضرات العامة



ومثَّلت مصر وشاركت بأبحاثها في العديد من المؤتمرات الدولية في القاهرة والكويت وسوريا ولبنان والأردن وتونس والجزائر والسعودية والمملكة المغربية واليابان وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية. عملت زميلًا زائرًا بمركز الأبحاث الدولي للدراسات اليابانية في كيوتو، وبصفتها أستاذًا للدراسات العليا

وساهمت في إنشاء قسم الفلسفة بجامعة أحمدو بيلو في نيجيريا؛ ثاني أكبر جامعة في أفريقيا بعد جامعة القاهرة، وقد بدأت الدراسة فيه عام ٢٠١٤م. زارت جامعات آيوا وهيوستن وهاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، ودمشق والعين بالإمارات العربية

الإعلان عن الجائزة

وقال عبد الهادي إنه تم الإعلان عن الجائزة في فبراير الماضي خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذى عقد في القاهرة وانطلق من القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف وبحضور الدكتور محمد الضوينى وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب متعه الله بالصحة والعافية.