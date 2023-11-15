الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

اتحاد كتاب مصر يعلن عن أسماء الفائزين بجائزة طه حسين للفكر (صور)

النقابة العامة لاتحاد
النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر،فيتو

أعلن اتحاد كتاب مصر اسم الفائزين بجائزة طه حسين للفكر للشخصية غير المصرية وهو بيتر جران، وجائزة أيقونة الفكر والنضال والإبداع الثقافي والإنساني- طه حسين  يمنى طريف الخولي.
 

وقال الشاعر السيد حسن أمين الشئون المالية والإدارية باتحاد كتاب مصر وعضو بلجنة الجائزة إن بيتر جران  له إسهامات متميزة لتاريخ العالم الحديث وهو يؤكد ان فكرة صعود الغرب تسيطر على الدراسات الغربية حتى الآن.

وأضاف “حسن” أن بيتر جران يناقش الرواية التقليدية لتاريخ مصر الحديث وأفكاره تتسم بالأصالة وكان عطاؤه وثيق الصلة بمصر.

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اتحاد كتاب مصر

 

وكلن الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر أعلن عن الفائزين بجائزة طه حسين الدولية للفكر. 

وقال عبد الهادي إن هذه الجائزة اقترحها أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع مصر القومي للثقافة "مستقبل الثقافة في مصر رؤى وبدائل" والذى يتضمن ما يزيد على 150‪ شخصية عامة من المفكرين والكتاب والنقاد والشعراء ووزراء سابقين والذى سيعقد بإذن الله في ديسمبر.المقبل من هذا  العام

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اتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي المركز القومي للترجمة تاريخ مصر الحديث علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر مستقبل الثقافة في مصر

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