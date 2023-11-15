الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار سيارات الفان في السوق المصري

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات الفان، ارتفعت اسعار سيارات الفان داخل السوق المحلي بالتزامن مع منتصف شهر نوفمبر الجاري وشكلت سيارات شينراي X30 الفان وذلك بسبب ارتفاع الطلب ونقص المعروض علي السيارات داخل المعارض.

 

ونرصد في التقرير التالي اسعار سيارات الفان داخل السوق المحلي وهي كالتالي:-

 

أول فئة يصل نحو 410 آلاف جنيه ويتم تصنيع هذه السيارة في مصر وهي سيارة تجارية بسبعة مقاعد وتعمل بالغاز والبنزين.

مواصفات محرك السيارة الفان شينراي X30
 

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زودت سيارات  شينراي X30  بمحرك 1500 سي سي بقوة 108 أحصنة. كما تأتي بعزم دوران 135 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات. ويبلغ طولها 4200 مم وعرضها 1680 مم وارتفاعها 1930 مم وقاعدة العجلات 2700 مم. 

 
ويتوفر للسيارة الفان العديد من التجهيزات الخارجية المميزة التي تشمل شبكة أمامية كرومية ومصابيح ضباب مختلفة وزجاج خلفي وجانبي مظلل مع مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة وزجاج كهربائي وإشارات في المرايا الجانبية وجنوط سبور 14 بوصة. 

تجهيزات مقصورة شينراي X30
وفي الداخل، يتوفر لها باور ستيرنج وسنتر لوك وتكييف أمامي ومخرج خلفي للتكييف وكاميرا في الخلف و2 مفتاح ريموت وامكانية امالة عجلة القيادة ومساند رأس وراديو سي دي وشاشة 7 بوصة وفرش جلدي وتحكم في مقعد السائق والراكب الأمامي. 

أسعار سيارات سيتروين بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

119 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار سيارات سيتروين C4 الجديدة 2024

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