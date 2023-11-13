الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

119 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار سيارات سيتروين C4 الجديدة 2024

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات سيتروين، ارتفعت أسعار سيارات سيتروين C4 الجديدة 2024، في السوق المحلي، بزيادة تصل نحو 104 آلاف جنيه بعد ارتفاع التكلفة على الشركة وعدم استقرار أسعار العملة التي تسبب  ارتفاع متواصل في أسعار السيارات بشكل غير اعتيادي عن الأعوام الماضية.

 

أسعار سيتروين C4 الجديدة 2024


وتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار سيارات سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادة ومواصفاتها داخل السوق المحلى ونرصدها في التقرير التالي أسعار السيارات قبل وبعد الزيادة التي فرضت على السيارات خلال شهر نوفمبر.

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فيل مليون و269 ألف جنيه بدلًا من مليون و165 ألف جنيه بزيادة 104 آلاف جنيه.

فيل فرش أزرق غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و110 آلاف جنيه.

شاين مليون و389 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 119 ألف جنيه.

شاين فرش أحمر مليون و399 ألف جنيه بدلًا من مليون و280 ألف جنيه بزيادة 119 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيتروين C4


زودت سيارات سيتروين C4 بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 155 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر. وتنقل القوة للعجلات بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات. ويمكن للسيارة الانطلاق من صفر الي 100 كم في الساعة في 8.2 ثانية. وتعتبر السيارة كروس أوفر بلمسات SUV كوبيه.

 

وسائل الأمان في سيتروين C4

 

فرامل ABS

 وEBD 

والتحكم الالكتروني في الثبات مع 6 ايرباج

 ورصد البقع العمياء في المرايا 

والحفاظ على مسار السيارة 

وتثبيت السرعة القابل للتكيف

 وكاميرا 360 درجة مع حساسات ركن في الامام والخلف.

أسعار سيارات كيا بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

أسعار سيارات بيجو 301 موديل 2024 بعد زيادة نوفمبر

 

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