سرايا القدس تعلن قصف حشود إسرائيلية متوغلة شمال غرب غزة بالهاون

طوفان الأقصى، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أنها قصفت بالهاون حشودًا إسرائيلية متوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة.

تدمير الاَليات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة خلال اشتباكات لا تزال مستمرة على عدة محاور.

قنص جندي إسرائيلي

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في نبأ عاجل منذ قليل، أنها قنصت جنديا إسرائيليا شمال بيت حانون في قطاع غزة، وأصابته إصابة مباشرة.

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وقالت "القسام" في تغريدة على حسابها في "تيليجرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

وأوضحت "كتائب القسام"، أنها "استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

استهداف القسام اَليات صهيونية

وعند الساعة 15:31 بتوقيت غزة، قالت "كتائب القسام" إنها "تستهدف 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل.

وأعلنت حركة حماس في وقت متأخر من الليلة الماضية، انسحاب كامل دبابات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة قلقيلية شمال غزة بعد تكبدها خسائر كبيرة وتدمير العديد من المدرعات.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.