الهلال الأحمر الفلسطيني: تمكنا من إجلاء المرضى والجرحى والطواقم الطبية من مستشفى القدس

أخبار غزة، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم إجلاء المرضى والجرحى وذويهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تطالب الحكومة الإسرائيلية باتفاق الليلة للإفراج عنهم.

إطلاق سراح المحتجزين في غزة

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة، قريبا.

شهداء غزة

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صدر عنها أمس، ارتقاء نحو 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح، وفقما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وعلق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق على الاتهامات الأمريكية للحركة، بأنها تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية.

رفض اتهامات البيت الأبيض لحركة حماس



ولفت الرشق خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية مساء الثلاثاء قائلا: نرفض اتهامات البيت الأبيض والبنتاجون وموقفهم منحاز دائما للاحتلال وهم شركاء معه في العدوان على شعبنا.

واستطرد الرشق خلال تصريحاته بأن الادارة الأمريكية أعطت الاحتلال الضوء الأخضر في البداية لاقتراف جرائم الحرب وها هي الآن تعطيه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة والمجازر ضد المستشفيات وضد النساء والأطفال.

وزعم البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء إن لديه معلومات مخابراتية خاصة به تفيد بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية، و"ربما لتخزين الأسلحة"، وأضاف أن ذلك الأمر "يشكل جريمة حرب".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي صرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات في القيادة والسيطرة"، وربما لتخزين الأسلحة.

احتجاز رهائن إسرائيل داخل قطاع غزة

وأضاف زاعما أن "أمريكا لديها معلومات عن استخدام حماس والجهاد الإسلامي المستشفيات في غزة لإخفاء العمليات واحتجاز الرهائن، وأن واشنطن تبحث بنشاط مع الشركاء في المنطقة مسألة الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وأردف أن "أفعال حماس لن تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين"، وأعرب عن ترحيب بلاده "بمساعدة الصين في ضمان حصول إسرائيل على الدعم، وإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون لها".