فرقة الخان تشدو بالأغاني التراثية في قبة الغوري غدا
يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الثامنة من مساء غدا الجمعة الموافق 3 نوفمبر الجاري، حفلا موسيقيًا لفرقة "الخان".
حفل فرقة الخان
وتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية لكبار مؤلفي وملحني الموسيقى العربية، منها: "حنين"، "فاتت سنة"، "على عينى "، "القريب منك بعيد "، " مبيسألش عليا "، " موعود "، " جميل واسمر"، "اعتزلت الغرام "، "الحلم العربى "، "شيدى حيلك يا غزة " و"على عهدى على دينى".
فرقة الخان
جدير بالذكر أن "الخان" هي فرقة حديثة تأسست عام 2015 على يد الفنان فادى المغربى وتقدم ألوانًا غنائية متنوعة من التراث القديم، وتضم مجموعة من الأصوات الشابة من المطربين.
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