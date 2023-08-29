الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

حفل غنائي لفرقة سلطنة في قصر الأمير بشتاك، الخميس

قصر الأمير بشتاك،
قصر الأمير بشتاك، فيتو

ينظم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري، حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة سلطنة بقيادة الفنان محمد حسين. 

حفل فرقة سلطنة 

وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى منها: " الصهبجية، "أوبريت الأرض الطيبة"، "تمر حنة"، "عرباوى"، "وحياتك يا حبيبى"، "سلم على"، "البحر بيضحك ليه"، "وحشتنى"، "يا مسافر وحدك"، "على حسب وداد"، "يا واحشنى رد عليا"، "الليلة يا سمرا"، "يا أهل المحبة".

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فرقة سلطنة 

وأسس فرقة سلطنة الفنان محمد على بمشاركة مجموعة من الأصوات الواعدة: خالد عوض، أية محمد، سيد هاشم، لارا محمد، محمد فارس، سالى السيد، مينا ظريف، كريم رجب، أدهم سامى، مصطفى".

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