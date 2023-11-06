الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

فتح باب التظلمات في مسابقة الـ 30 ألف معلم بالبحيرة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالبحيرة،فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، برئاسة إبراهيم الديب وكيل الوزارة، فتح باب تلقي التظلمات الخاصة بالمتقدمين، اللذين لم يجتازوا مسابقة 30 ألف معلم، حيث يتم قبول التظلمات حتى 20 نوفمبر الجاري بمقر معهد الفتيات بجوار إدارة بندر دمنهور التعليمية وذلك لاتاحة الفرصة لهم للتظلم تجنبا لضياع حقوقهم.
 

أكدت المديرية، أن الأوراق المطلوب للتظلمات عبارة عن طلب تظلم، صورة الرقم القومي، نتيجة الاستعلام عن المسابقة ( مطبوعة )، ويتم الحصول على نتيجة الاستعلام من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم لتوضيح أسباب عدم اجتياز التدريبات في مسابقة "30 ألف معلم..السنة الأولى عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/.

 

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حيث يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتزه. 

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التعليم البحيرة التربية تظلم دمنهور

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