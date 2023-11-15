الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

بدء المرحلة الأولى من تدريب المتطوعين بمبادرة 1000 قائد سكاني ببني سويف

بدء المرحلة الأولى
بدء المرحلة الأولى من تدريب المتطوعين ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن إنطلاق أولى فعاليات المرحلة الأولى من برنامج تدريب العناصر التي تم اختيارها "للعمل متطوعين" ضمن مبادرة 1000 قائد سكاني، والتي أطلقتها المحافظة، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وإشراف "بلال حبش" نائب المحافظ، لدعم وتحفيز الشباب وتأهيلهم في شتى مناحي القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي، لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

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وتم البدء في تنفيذ  البرنامج لتأهيل وتدريب المتطوعين، والذي تقوم على تنفيذه وحدة السكان بديوان عام المحافظة برئاسة مدير الوحدة محمد البحيري، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومنسقى الوحدات السكانية الفرعية بالمراكز، حيث تشمل المرحلة الأولى تدريب 570 متطوعًا من 4 مراكز إدارية شملت "بني سويف، الواسطى، اهناسيا، ناصر" ويقوم بالتدريب، الذي يعقد بمراكز شباب بالمدن، أعضاء مبادرة بني سويف بشبابها وفقا للجدول الزمني والمحاور التدريبية والاختبارات الأولية والنهائية.

وكان نائب المحافظ "بلال حبش" المشرف العام على الوحدة، قد أشار إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للجهات ذات الصلة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لعقد البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، ويستهدف 1000 متطوع بمراكز ومدن المحافظة، مع التأكيد على أهمية تضمين البرنامج التدريب على تنوع الرسائل التوعوية بالقضية السكانية وأبعادها ووصولها لكافة نجوع وقرى المحافظة، من خلال المتطوعين ممن تم اختيارهم، بواقع 25 قائدا سكانيا بكل وحدة قروية، والبالغ عددها 40 مجلسا قرويا على مستوى المحافظة.

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