الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 3 شباب في انقلاب دراجة نارية بطريق سمسطا الشيخ عابد ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 3 شباب، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق سمسطا ـ الشيخ عابد، جنوب غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية نارية في المسافة بين مدينة سمسطا وقرية الشيخ عابد جنوب غرب المحافظة، أسفر عن إصابة 3 شباب، بإصابات مختلفة.

 

وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفى سمسطا المركزي.

 

إصابة 3 شباب في حادث ببني سويف

 

وتبين أن الحادث الحادث أسفر عن إصابة كلا من: محمد خطيب حسن 18 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، سيد اسعد جوده 18 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طوالي حوالي 10سم، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد حمدان محمد 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالحاجب الأيسر طوالي حوالي 5 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

 

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

نصائح لتفادي الحوادث أثناء ركوب الدراجة النارية

 

إليكم بعض النصائح أثناء ركوب الدراجة النارية، يمكنك من خلالها تقليل فرص وقوع حوادث الدراجات النارية والحفاظ على سلامتك أثناء التنقل:

1. ارتدِ خوذة حماية لتحمي رأسك من الإصابات.
2. ارتدِ ملابس واقية، مثل جاكيت مقاوم للكسر وقفازات وأحذية متخصصة.
3. تأكد من أن جميع الأجزاء في حالة جيدة، مثل الفرامل والإضاءة والإطارات.
4. افحص مستوى الزيت والوقود بانتظام.
5. اجلس بشكل صحيح واحتفظ بتوازنك.
6. استخدم مقبض الدراجة بحذر وتجنب التحركات الفجائية.
7. اتبع قوانين المرور والسرعة المحددة.
8. تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات.
9. تجنب قيادة الدراجة في حالة المطر الشديد أو الثلوج.
10. احرص على رؤية ورؤية الآخرين على الطريق.
11. كن واضحًا في تعبير نواياك على الطريق بإستخدام المؤشرات.
12. تجنب الانزلاق بين السيارات وتجنب النقاط العمياء للسائقين.
13. تقليل السرعة يزيد من وقت رد الفعل في حالة حدوث حادث.
14. خض دورات تدريب القيادة الآمنة لتحسين مهاراتك.
15. ابقَ على اطلاع على أحدث تقنيات القيادة الآمنة.

 

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