اجتماع لجنة السلامة المهنية بصحة بني سويف لبحث معوقات العمل بالمستشفيات

عقدت مديرية الشئون الصحية ببني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة السلامة والصحة المهنية بالمديرية لمناقشة بعض الموضوعات التي تتعلق بالسلامة والصحة المهنية في ديوان المديرية وفي المستشفيات والوحدات الصحية.

وعُقد الاجتماع برئاسة وإِشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية في محافظة بني سويف، وضمن رؤية تعزيز الجودة والسلامة في الرعاية الصحية بالمحافظة.

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وشارك في الاجتماع مديرو الإدارات الفنية المختلفة: الطب العلاجي، والطب الوقائي، والرعاية الأساسية، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الحر، والشئون القانونية، والموارد البشرية، والتفتيش المالي والإداري، والشؤون المالية والإدارية.

وخلال الاجتماع تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المعوقات التي تواجه فريق العمل، بهدف تعزيز بيئة العمل الصحية وتقديم خدمات صحية محسنة للمواطنين. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية تعزيز الجودة والسلامة في الرعاية الصحية بالمحافظة.