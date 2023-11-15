وزير الصحة: مصر أول دولة طلبت نقل الأطفال المصابين بالأورام من أهالي غزة للعلاج

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إن هناك وسائل إعلام أجنبية تناقلت أنباء أن عددا من الدول تدخلت لعلاج الأطفال المصابين بالأورام من أهالي غزة.

وأكد وزير الصحة في مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره التركي أن مصر هي التي سعت لدخول كل أطفال الأورام من فلسطين وإخلاء جميع الأطفال المصابين بالأورام ونقلهم إلى المستشفيات المصرية.

واستقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجة"، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر.

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ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر وكذلك إيصال المساعدات الطبية للجانب الفلسطيني من خلال مصر.

تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.

وقال "عبدالغفار" إن وزير الصحة والسكان أكد أن مصر وتركيا تشهدان فضلًا من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانيات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلًا عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.