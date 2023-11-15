وزير الصحة: مستشفيات أمانة المراكز الطبية تقدم خدماتها بمقابل بسيط لا يضاهي التكلفة الفعلية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة تقدم خدمات طبية متميزة وهي أول المستشفيات التي تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك اليوم الأربعاء علي هامش الاحتفال بتكريم المستشفيات الحاصلة علي شهادة الاعتماد والجودة.

وأضاف الوزير أن مستشفيات الأمانة تقدم خدماتها للمواطنين بمقابل بسيط أقل من التكلفة الفعلية، مشيرا إلي أن جميع مستشفيات وزارة الصحة سوف تحصل علي شهادة الاعتماد والجودة تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وأكد وزير الصحة أن مستشفيات الأمانة مؤهلة للتأمين الصحي الشامل ويطبق بها الميكنة والملف الموحد للمريض موجها حديثه لمديري المستشفيات بأن الوزارة سوف تدعمهم في أي مطالب للتطوير والتوسع في الخدمات.

وكانت وزارة الصحة والسكان شاركت بإرسال عدد من الأطباء إلى دولة الصين في منحة تدريبية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، وبناء القدرات في البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات والروئ حول إدارة الصحة العامة في الدول الإفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنحة التدريبية تضمنت محاضرات علمية حول طرق الإسعافات الأولية والإنقاذ المختلفة، وندوة عن التعاون في مجال توحيد معايير الصحة العامة والتقاليد الطبية الصينية للدول الإفريقية، لافتا إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية المختلفة في إداراة ملفات الصحة العامة بإفريقيا.

وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج العملي للتدريب تضمن زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات ونقط الإنقاذ المختلفة بدولة الصين، وزيارة المؤسسات والمنظمات الصينية الرائدة مثل " Bigin gene institute” وكذلك المدينة العلمية الطبية وبنك الجينات الوطني.

ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث أن ترشيح الأطقم الطبية للمنحة التدريبية جاء وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المنفذة للمنحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين بمصر، منوهة أن الترشيح يتم حسب تخصص ومجال المنحة التدريبية فيتم ترشيح المختصين ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط.