الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بعد قليل، مؤتمر صحفي لوزير الصحة مع نظيره التركي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

 يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع نظيره وزير الصحة التركي الدكتور فخر الدين قوجة بعد قليل مؤتمرا صحفيا داخل مستشفى معهد ناصر.

ومن جانب آخر أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن حملة "100 يوم صحة" نجحت فى رفع معدلات استفادة المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية، مشيرًا إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المرضى، وخاصة غير القادرين.

Advertisements

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء تحليل إحصائي ومقارنة لجميع مبادرات الصحة العامة خلال الفترة منذ انطلاق حملة "100 يوم صحة" يوم 25 يونيو الماضي وحتى الأول من شهر نوفمبر الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لمعرفة معدلات استفادة وتردد المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن حملة "100 يوم صحة" كان لها أثر كبير فى رفع معدلات تردد واستفادة المواطنين بجميع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وقال إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة زاد معدل تردد السيدات عليها بالنسبة للزيارة أول مرة بنسبة 76,5%، والزيارة الدورية 257,5%، لافتًا إلى ارتفاع معدل التردد على مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لـ 239,07%، كما زادت معدلات مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 58%.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين زادت معدلات تردداتها لـ 22%، مشيرًا إلى أن القوافل العلاجية قدمت خدماتها بالمجان لـمليون و109 آلاف مواطن، خلال الفترة السابق ذكرها، بزيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال «عبدالغفار» إن حملة "100 يوم صحة" ساهمت بشكل كبير فى زيادة نسبة المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة لـ 10%، كما زادت نسبة زيادة المنتفعات من الزيارات المنزلية ل 9%، مؤكدًا توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات والمنشآت الصحية فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية.


ودعا «عبدالغفار» مجددًا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان وزير الصحة التركي مستشفى معهد ناصر فخر الدين قوجة خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار

مواد متعلقة

مدير الصحة في غزة يرفض طلب جيش الاحتلال للحضور ويقول: لن أتعاون معكم ستقتلونني دون شهود

الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال اقتحم مكتب مدير مستشفى الشفاء والوضع صعب جدا داخل المُجمع

مدير الصحة في غزة يطلق التكبيرات بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء: نلتقي في جنة الخلد (فيديو)

الأكثر قراءة

فيوتشر يطلب ضم ثنائى الأهلى ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يتراجع لهذا الرقم لأول مرة منذ 45 يومًا

القاهرة الإخبارية: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف البشرى، تطورات جديدة لعلاج مرض السكر

ربع مليون دولار وعروض مسرحية وبرنامج على MBC .. باقات دعم لـ«بيومى فؤاد» (فيديوجراف)

موعد تطبيق وزارة التعليم المناهج المطورة بالمرحلة الإعدادية

الأرصاد: سحب ممطرة على هذه الأماكن

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية