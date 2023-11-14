الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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جامعة أسيوط تطلق 27 برنامجا دراسيا جديدا تواكب متطلبات سوق العمل

جامعة اسيوط، فيتو
جامعة اسيوط، فيتو

 قدم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، تقريرا حول البرامج الدراسية في المرحلة الجامعية الأولى، التي تطلقها كليات الجامعة، حيث تطرح الجامعة (27) برنامجا دراسيا من البرامج الخاصة في مختلف المجالات والتخصصات وهي: (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية)، بنظام الساعات المعتمدة، والتي تواكب المعايير الدولية، والثورة الصناعية ومتطلبات سوق العمل المتجددة فى مجالاتها والمتزايدة فى حجمها محليا ودوليا،وخلق بيئة تعليمية مميزة جذابة للطلاب.

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برامج في تخصصات غير نمطية 

 وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن تلك البرامج تتميز بتقديم تعليم عالي الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز، كما أنها تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية وجودتها، والموارد المالية بالجامعات، والاستمرار فى تنفيذ استراتيجية الجامعة الهادفة الى التوسع فى طرح برامج خاصة ومتميزة فى مختلف القطاعات بكليات الجامعة.

 

البرامج الخاصة الجديدة بجامعة أسيوط 

ولفت الدكتور أحمد عبد المولى أن البرامج الخاصة الجديدة؛ تشمل فى كلية العلوم (5) برامج هي: برنامج جيولوجيا البترول، برنامج بيوتكنولوجيا النبات والميكروبيولوجي، برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية، برنامج علوم المواد والنانوتكنولوجي بنظام الساعات المعتمدة، برنامج الفيزياء الإشعاعية الطبية، وتشمل فى كلية الهندسة طرح (4)  برامج هى: برنامج الميكاترونيك والروبوتات، برنامج هندسة العمارة الداخلية، برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات، برنامج الهندسة الطبية الحيوية.

 وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم طرح  (4)  برامج جديدة خاصة بكلية الحاسبات والمعلومات تشمل برنامج "نظم المعلومات الحيوية" بنظام الساعات المعتمدة، برنامج "هندسة البرمجيات"، برنامج "الحوسبة الأمنية" بنظام الساعات المعتمدة، برنامج "الذكاء الإصطناعي".

برنامج الساعات المعتمدة 

  وفي كلية الطب تم طرح برنامج الساعات المعتمدة المبني على الجدارات (5+2)،  وفى كلية الطب البيطري،تم طرح برنامج التميز لتناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة (EPTMP)، وفي كلية الحقوق برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية (ELP)

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 وتم طرح برامج جديدة بكلية التجارة، شملت برنامج اللغة الإنجليزية (FCEP)، وبرنامج "نظم معلومات الأعمال BIS"، وبرنامج "نظم معلومات السياسات العامة PPIS، كما تطرح كلية الآداب برنامج الترجمة باللغة الإنجليزية. والمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج الترجمة باللغة الفرنسية، وبرنامجًا دراسيًا متخصصًا لدراسة المسرح.

 

  وفى كلية التربية تم طرح  برنامج لإعداد معلم العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للمدارس الدولية، وبكالوريوس العلوم والتربية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، وفى كلية التمريض تم طرح،  برنامج"بكالوريوس التمريض التخصصى" بنظام الساعات المعتمدة، برنامج البرنامج المكثف 
بمصروفات"

 

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