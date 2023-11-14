الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

صعود فريق طلاب جامعة أسيوط الأهلية للدور الثاني فى الدوري البيئي

فريق جامعة أسيوط،
فريق جامعة أسيوط، فيتو

صعد فريق طلاب جامعة أسيوط الأهلية إلى الدور الثاني خلال مشاركتهم فى أنشطة الدوري البيئي المنعقد فى رحاب جامعة أسيوط بعنوان COP 28-Assiut  تحت رعاية  رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المنتدى، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

مشاركة 11 جامعة في الدوري البيئي 

 وأعرب الدكتور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بمشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية مع نحو 11 جامعة أخرى من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بمحافظة أسيوط والوادي الجديد، والممتدة فاعلياته طوال شهر نوفمبر الجاري 2023  وتشمل عدة محاور ثقافية وفنية ورياضية وذلك فى إطار حرص جامعة أسيوط على رفع وعى الشباب بقضايا البيئة بمختلف محاورها، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من تطور صناعي، وتكنولوجى، ألقى بسلبياته، وأضراره على كافة المجالات البيئية، على كوكب الأرض، والغلاف المحيط به. 

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صعود فريق جامعة أسيوط الأهلية 

 وتقدم الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية بخالص التهنئة إلى فريق جامعة  أسيوط الأهلية والذى جاء صعوده للدور الثاني عقب فوزه على فريق كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط، والذى ضم روان أحمد حسن، وكريم حسام الدين محمد، وبافلى خليفة، محمود حسين محمود، يوسف محمد نصر، محمد حسن حويل، أحمد مؤمن إبراهيم، أحمد ضياء الدين كامل وذلك تحت إشراف مصطفى حسن أمين الجامعة مساعد، وخالد ذو الفقار، خالد ذو الفقار مسئول رعاية الشباب، وأبو العيون سيد، وأحمد صلاح الدين، وهبه حجازى.

 

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